TV Weingarten zieht ins Final Four des Bezirkspokals ein

Die Männer des TV Weingarten spielen im Handball-Bezirkspokal um den Titel. In der Großsporthalle besiegte der Bezirksligist am Mittwochabend den Ligakonkurrenten SG Ulm-Wiblingen mit 39:30 (20:10) und zog damit als erstes Team ins Final Four ein.

Mehr oder minder stand das Weiterkommen schon zur Halbzeit fest. Weingarten kam im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause sehr stark rein. Es dauerte bis zur achten Minute, bis Daniel Masoldt den ersten Treffer für die Gäste markierte. Da hatte die Mannschaft von Trainer Jens Kühl schon fünfmal getroffen. Auf diesen Vorsprung aufbauend gestalteten die Gastgeber die Partie dominant. Die Klarheit verstärkte sich auch noch im Ergebnis: David Paul stellte 13 Sekunden vor der Pause auf 20:10.

David und Lukas Paul mit vielen Toren

Doch immer muss die führende Mannschaft auf der Hut sein, im Sport gelangen schon die verrücktesten Comebacks. Um noch einmal heranzukommen, hätte Ulm-Wiblingen einen Traumstart in den zweiten Durchgang gebraucht. Dieser blieb aber aus, Weingarten verhinderte mit weiteren Toren eine Aufholjagd. Am erfolgreichsten in dieser Begegnung waren die beiden Pauls. Während David sieben Treffer beisteuerte, brachte Lukas den Ball sogar achtmal im Tor unter. Ulm-Wiblingen gewann zwar die zweite Halbzeit mit 20:19, wendete damit aber nicht mehr das Aus im Pokal ab.

Schon am Samstag ist Ulm-Wiblingen erneut in Oberschwaben zu Gast. Beim TSB Ravensburg geht es ab 18 Uhr um Punkte in der Bezirksliga. Der TV Weingarten hat sein erstes Ligaspiel des Jahres 2024 erst am Samstag, 27. Januar, 20 Uhr bei der HSG Friedrichshafen-Fischbach.

Für den TV Weingarten spielten: Baur, Nuffer (im Tor); Gröbe, D. Paul (7 Tore, 1 Siebenmeter/1 Tor), Liebke (2), Zülke (6), Stieger (1), Steinhart (2), Hildebrand (3), Werges (2), Franz (4), Gärtner (4), L. Paul (8).