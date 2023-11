TV Weingarten verteidigt Spitzenposition

Der TV Weingarten hat seine kleine Durststrecke überwunden. Nach zwei Niederlagen in Folge siegten die Handballerinnen aus der Welfenstadt am Sonntag mit 25:19 (8:11) bei Bregenz Handball und behaupteten damit die Tabellenführung in der Bezirksliga.

Die TVW-Damen fanden in Hälfte zwei zu ihrer Stärke im Angriff zurück ‐ mit einem Acht-Tore-Lauf setzten sich die Gäste auf 16:12 ab. Bregenz machte nun im Angriff zu viele technische Fehler, welche der TVW mit einer starken zweiten Welle dankend entgegennahm.

Jahresabschluss gegen Lustenau

An die Leistung der zweiten Halbzeit will das Team anknüpfen und in den kommenden zwei spielfreien Wochen weiterarbeiten. Am Samstag, 9. Dezember, steht zu Hause das letzte Spiel des Jahres gegen den HC Lustenau an.

Für den TV Weingarten spielten: Springer, Heidt (beide Tor); Baumgart (10 Tore, 3 Siebenmeter/3 Tore), Kübler (4, 1/0), Hilebrand (3), Datz (3), Romer (2), Zimmermann (1), Schirmer (1), Frankenhauser (1), Wistuba, Werner, Koltan, Kiner.