TV Weingarten verliert zum zweiten Mal

Die Handballerinnen des TV Weingarten haben in der Bezirksliga nach starkem Saisonstart ein wenig Schwung verloren. Das Heimspiel gegen Alpla HC Hard verlor der TVW mit 26:27 (13:14) und kassierte damit die zweite Niederlage in Folge. Für die Österreicherinnen war es im dritten Saisonspiel der erste Sieg.

Zu Beginn sahen die Zuschauer in der Weingartener Großsporthalle ein ausgeglichenes Spiel. Allerdings setzte sich der HC Hard bis zur 19. Minute auf vier Tore ab (11:7). Bis zur Pause kämpfte sich die Mannschaft der TVW-Trainer Stefanie Raaf und Stefan Franz aber wieder auf ein Tor heran (13:14). Im zweiten Durchgang kam Weingarten besser ins Spiel und zeigte laut Mitteilung auch, was in den vergangenen Trainingseinheiten geübt wurde. Deutlich konsequenter wurden die einstudierten Auftakthandlungen eingeleitet. Dadurch und durch eine starke Mannschaftsleistung setzte sich der TVW auf drei Tore ab (20:17/38.).

Doch Hard kämpfte sich zurück, Laura Thaler glich in der 47. Minute durch einen Siebenmeter zum 22:22 aus. In den letzten zehn Minuten machte es sich der TVW durch unkonzentrierte Pässe und einen unstrukturierten Angriff selbst schwer. Außerdem konnte Johanna Ratz (zehn Tore) nicht gestoppt werden. Mehr als das 26:27 durch Priska Zimmermann zwei Minuten vor Schluss sprang für Weingarten nicht mehr heraus. Der TVW hat nun zwei Wochen Pause.

TVW: Heidt, Springer; Kübler (7), Zimmermann (6), Werner (4), Hilebrand (4), Baumgart (3), N. Koltan (2), Wistuba, Schirmer, S. Koltan, Kiner, Frankenhauser, T. Datz.