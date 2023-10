TV Weingarten verliert knapp beim Nachwuchs des deutschen Meisters

Stark gekämpft, knapp verloren: Die A-Juniorinnen des TV Weingarten haben ersatzgeschwächt beim Nachwuchs des deutschen Meisters SG BBM Bietigheim gut mitgehalten. Die Partie in der Handball-Württembergliga hat der TVW aber mit 28:31 (12:15) verloren.

Weingarten muss um jedes Tor kämpfen

Ohne die Rückraumspielerinnen Annika Datz (verletzt) und Emily Snebli (Studienfahrt) war es klar, dass es für den TV Weingarten in Bietigheim schwierig werden würde. Der TVW tat sich laut Trainer Oliver Borrmann zunächst schwer mit der extrem defensiven Deckung der Gastgeberinnen. Während sich Weingarten jedes Tor im Positionsangriff mühevoll erarbeiten musste, wurden den spielerisch nicht übermächtigen Bietigheimerinnen die Tore durch Abstimmungsprobleme „geradezu geschenkt“, wie Borrmann meint. Die Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit ein zähes Ringen zweier an diesem Tag spielerisch limitierter Teams. Spannend war es allerdings. Gegen Ende des ersten Durchgangs setzte sich Bietigheim auf drei Tore ab (15:12).

Der TVW mühte sich auch im zweiten Durchgang und vergab einige dicke Chancen. Die SG BBM nutzte weiter die Schwachstelle des TVW und setzte sich in der 46. Minute auf fünf Tore ab. In der letzten Viertelstunde setzte Borrmann im Angriff durchgehend auf die siebte Feldspielerin und nahm immer wieder die Torhüterin vom Feld. Der TVW wusste die Unordnung bei der SG besser zu nutzen. „Immerhin haben wir in den 15 Minuten kein Gegentor ins leere Tor bekommen“, sagte Borrmann.

Volles Risiko bringt fast noch einen Punkt

Beim Stand von 23:27 (56.) riskierte der TVW mit einer offenen Manndeckung noch mehr. Bietigheim wankte, brachte den knappen Vorsprung aber über die Zeit. „Ein Punkt wäre vielleicht verdient gewesen ‐ nicht wegen der spielerischen, aber wegen der wieder mal tadellosen kämpferischen Leistung“, meinte Borrmann. „Mit den Ausfällen auswärts über 60 Minuten so umzugehen, da kann ich nur den Hut ziehen.“

Am Sonntag (15 Uhr/Großsporthalle) geht es weiter mit dem Heimspiel gegen die SG Ober-/Unterhausen.

TVW: Mayer, Liebermann; Zimmermann (8), Minsch (5), Denzler (5), Koltan (3), Diehm (3), Beck (3), L. Haider (1), Keller, G. Haider.