TV Weingarten verliert auswärts klar

Die Handballer des TV Weingarten haben in der Bezirksliga bei der TSG Söflingen II deutlich mit 21:31 (10:14) verloren. In der gut gefüllten Kuhberghalle in Ulm merkte der Aufsteiger früh, dass er nichts geschenkt bekommen würde. Bereits in der ersten Minute nahmen die Söflinger durch ein nicht geahndetes, aber laut TVW hartes Foul den Topscorer David Paul für etwa 15 Minuten aus dem Spiel.

Weingarten musste in der Offensive einiges einstecken, hinten war der TVW zu zögerlich und hatte zudem Pech mit mehreren Abprallern. Durch einige starke Paraden von Torhüter Tim Baur stand es zur Pause immerhin nur 10:14. Weingarten wollte aggressiver in der Abwehr spielen und die Fehler abstellen. Doch sie liefen konstant einem großen Rückstand hinterher und verloren letztlich klar.

TVW: Baur, Nuffer; Schirmer (5), D. Paul (5/2), Schoch (4/1), L. Paul (4), Lohrmann (1), Boscher (1), Werges (1), Liebke, Stieger, Enderle.