TV Weingarten veranstaltet am 28. April den Schussental-Nordic-Walkathon

Der TV Weingarten 1861 führt am Sonntag, 28. April, den 17. Schussental-Nordic-Walkathon mit Start und Ziel am Freibad Nessenreben durch.

Begrüßt mit einem Starterpaket und eingestimmt durch aufwärmende Gymnastik begeben sich die Sportlerinnen und Sportler auf die Strecke durch den Landschaftspark Bodensee-Oberschwaben. Die Route bezieht sowohl den Rösslerweiher als auch den Stillen Bach mit ein und führt fast ausschließlich über Wald- und Wiesenwege. Die Teilnehmer haben die Wahl zwischen vier Streckenlängen, die mit ihren unterschiedlichen Längen für jedes Alter und jeden Fitnessgrad die passende Herausforderung bieten: Volksbank-Lauf (21 Kilometer, Beginn: 9 Uhr), Sport-Grimm-Lauf (10,5 Kilometer, Beginn: 11 Uhr), Welfen-Lauf (Sieben Kilometer, Beginn: 12 Uhr), Familienlauf (Vier Kilometer, Beginn: 11.30 Uhr).

Nach absolvierter Runde können sich die Sportler bei Dinnete und Pizza oder Kaffee und Kuchen im Eingangsbereich des Freibads stärken. Außerdem haben alle die Chance, einen der vielen Preise aus der Tombola zu ergattern. Die Anmeldung ist ab sofort unter www.turnverein-weingarten.de oder per Mail an [email protected] möglich. Barzahler können sich direkt bei Sport Grimm in der Fußgängerzone in Weingarten anmelden.

Startgebühren: Zehn Euro bei Voranmeldung bis 21. April, zwölf Euro bei Anmeldung ab 22. April (per Mail), drei Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, 18 Euro für Familien. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.