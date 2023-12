TV Weingarten überlässt dem Spitzenreiter die Punkte

Der TV Weingarten hat die Partie in der Handball-Württembergliga der A-Juniorinnen beim Spitzenreiter SG Schozach-Bottwartal abgesagt und die Punkte kampflos abgegeben. Laut des TVW-Trainers Oliver Borrmann hatten sich die Hiobsbotschaften unter der Woche gehäuft.

Neben den Langzeitverletzten sagten beide Torhüterinnen ab. Die Torhüterinnen der B-Jugend hätten ebenfalls nicht zur Verfügung gestanden. Nach zwei weiteren Absagen am Samstagabend und Sonntagmorgen wurde die zweieinhalbstündige Anreise zum Tabellenführer endgültig abgesagt. „Das macht mit sechs Spielerinnen absolut keinen Sinn mehr“, teilt Borrmann mit. Dem TVW bleiben wohl zwei Minuspunkte sowie eine obligatorische Geldstrafe für das kurzfristige Nichtantreten.

In zwei Wochen steht noch die Partie beim Tabellennachbarn VfL Waiblingen an, dann geht es für den TVW in die Weihnachts- und Neujahrspause.