TV Weingarten teilt sich die Punkte mit dem Spitzenreiter

Nach einem Sieg und einer Niederlage haben die Handballer des TV Weingarten in der Bezirksliga nun ein Unentschieden erreicht. Gegen den Spitzenreiter SG Ulm & Wiblingen spielte der Aufsteiger in der Weingartener Großsporthalle 31:31 (16:12). Bester Werfer bei den Gastgebern war David Paul.

Ulms Jonathan Cremer, der am Ende auf zwölf Tore kam, markierte den ersten Treffer der Begegnung. Beeindrucken ließen sich die Weingartener aber weder von Cremer noch von dessen Mitspielern. Der TVW legte einen couragierten Auftritt hin und führte zunächst konstant mit zwei bis drei Toren und nach ganz starken Minuten sogar mit 13:7. In der Abwehr hatte der TVW allerdings Probleme mit den großen Rückraumspielern der Gäste. In Überzahl verkürzte die SG vor der Pause auf 12:16.

Zu viele Zeitstrafen

Mit der ersten Halbzeit waren die Weingartener Trainer Stefan Glatzer und Jens Kühl zufrieden. Mit dem Start der zweiten Halbzeit dagegen nicht. Ulm kam auf zwei Tore heran (18:20). Der TVW kassierte zu viele Zeitstrafen, hielt aber zunächst seine knappe Führung. Doch dann drehten die Gäste die Partie und führten zwei Minuten vor dem Ende mit 31:29. Weingarten blieb aber mutig, Maximilian Schoch traf schließlich noch zum 31:31.

Die TVW-Spieler waren durchaus erleichtert, nach einem guten Spiel einen Punkt gegen starke Ulmer erkämpft zu haben. Aufgrund der sehr guten ersten Halbzeit wäre aber mehr drin gewesen.

Nun haben die Weingartener erneut ein spielfreies Wochenende ‐ erst am Samstag, 28. Oktober (20 Uhr), geht es erneut in der Großsporthalle gegen den Landesligaabsteiger TG Biberach weiter. Die Biberacher haben ihre ersten drei Saisonspiele gewonnen.

TV Weingarten: Baur, Nuffer; D. Paul (7/1), Schoch (4), L. Paul (4), Schirmer (4), Lohrmann (3), Boscher (3), Felcini (2), Liebke, Zülke, Werges.