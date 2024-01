TV Weingarten startet Rückrunde in Friedrichshafen

Es klingt nach einem netten Mannschaftsausflug, doch der soll auch jeweils mit zwei Punkten garniert werden: Sowohl die Handballerinnen als auch die Handballer des TV Weingarten spielen am Samstag in der Bezirksliga bei der HSG Friedrichshafen-Fischbach. Beide TVW-Teams gehen als leichte Favoriten in die Spiele. Die Weingartener A-Juniorinnen sind am Sonntag (16 Uhr/Großsporthalle) in der Württembergliga zu Hause gefordert.

Frauen-Bezirksliga: HSG Friedrichshafen-Fischbach - TV Weingarten (Sa., 18 Uhr, Bodenseesporthalle). - Nach einer langen Winterpause stehen die TVW-Spielerinnen vor dem Rückrundenauftakt. Mit einigen Trainingsspielen haben sich die Weingartenerinnen gut vorbereitet, doch es gab auch Rückschläge durch einige Verletzungen. Dazu gab es auch einen Wechsel im Trainerteam - Stefan Franz ist laut Mitteilung nicht mehr dabei. Verantwortlich auf der Bank ist Trainerin Stefanie Raaf, die trotz der Verletzungen auf einen breiten Kader zurückgreifen kann.

Bezirksliga: HSG Friedrichshafen-Fischbach - TV Weingarten (Sa., 20 Uhr, Bodenseesporthalle). - Nach dem erfolgreichen Pokalspiel gegen die SG Ulm & Wiblingen geht es für den TVW nun auch in der Liga weiter. Die Gastgeber der HSG sind als Tabellenvorletzter natürlich überhaupt nicht zufrieden mit der Hinrunde in der Bezirksliga. Im Hinspiel hatte Weingarten aber Probleme gegen die Mannschaft um Topscorer Elias Rebstein und gewann nur knapp (31:29). Mit dem Sieg gegen den damaligen Tabellenführer Ulm & Wiblingen (46:38) setzte die HSG ein Ausrufezeichen. Die Weingartener Mannschaft um das Trainergespann Stefan Glatzer/Jens Kühl will ihre Siegesserie ausbauen.