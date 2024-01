TV Weingarten startet mit Pokalspiel ins Jahr 2024

Die Handballer des TV Weingarten dürfen im Bezirkspokal ernsthaft vom Final Four träumen. Nachdem der Bezirksligist die ersten beiden Runden beim SV Lonsee (36:17) und bei der HSG Langenau/Elchingen 4 (34:30) gewann, steht nun das Viertelfinale an. Gegner am Mittwochabend in der Großsporthalle ist ab 20.15 Uhr Ligakonkurrent SG Ulm-Wiblingen.

Auch die SG musste sich im Pokal noch nicht verausgaben. In Runde eins schlug der Tabellenvierte der Bezirksliga die HSG Oberstaufen/Lindenberg mit 45:29 und in Runde zwei besiegte Ulm-Wiblingen den abstiegsgefährdeten Bezirksklassisten SG Ailingen-Kluftern mit 37:23.

Unentschieden im Ligaspiel

Nun lässt sich kein echter Favorit ausmachen. Der TVW rangiert in der Bezirksliga nur einen Zähler hinter Ulm-Wiblingen auf dem fünften Tabellenplatz und im Hinrundenduell in Weingarten gab es ein 31:31-Unentschieden. Allerdings sieht es „kadertechnisch etwas dünn aus“, heißt es in der TVW-Mitteilung. „Stand jetzt steht mit Niklas Zülke nur ein Kreisspieler zu Verfügung.“ Zudem hatte Weingarten nach der Winterpause bisher nur zwei Trainingseinheiten.

Bezirkspokal-Viertelfinale: TV Weingarten – SG Ulm-Wiblingen (Mittwoch, 17. Januar, 20.15 Uhr), HSG Langenau/Elchingen 3 – TSG Söflingen 2 (Mittwoch, 31. Januar, 20 Uhr), TSG Söflingen 3 – BW Feldkirch (Mittwoch, 31. Januar, 20.20 Uhr), BW Feldkirch 2 – MTG Wangen 2 (Samstag, 17. Februar, 14 Uhr).