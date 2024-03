TV Weingarten richtet das Final Four aus

Sowohl die Handballerinnen als auch die Handballer des TV Weingarten sind im Bezirkspokal ins Final Four eingezogen. Dieses Finalturnier richtet der TVW am 30. und 31. März in der Weingartener Großsporthalle aus.

Bei den Männern kämpfen der TV Weingarten (Bezirksliga), die TSG Söflingen II (Bezirksliga) und die TSG Söflingen III (Bezirksklasse) sowie die MTG Wangen II (Landesliga) um den Pott. Bei den Frauen stehen neben dem TVW (Bezirksliga) der HC Hohenems und Bregenz (beide ebenfalls Bezirksliga) sowie die TSG Ehingen (Landesliga) im Final Four.

Die Halbfinalpaarungen am Samstag lauten bei den Männern: TSG Söflingen II - MTG Wangen II und TV Weingarten - TSG Söflingen III. Bei den Frauen spielen: Bregenz - TSG Ehingen und TV Weingarten - HC Hohenems. Die Anwurfzeiten stehen noch nicht fest.