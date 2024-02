TV Weingarten reist nach Ulm

In der Handball-Bezirksliga ist der TV Weingarten am Samstag (20 Uhr) bei der SG Ulm & Wiblingen gefordert. Dieses Aufeinandertreffen gab es in dieser Saison bereits zweimal in Weingarten - in der Liga gab es ein Unentschieden, im Pokal gewann der TVW.

Die Ulmer stehen auf dem sechsten Tabellenplatz und sind ein direkter Konkurrent der Weingartener um den vierten Platz. Der TVW will sich laut Mitteilung durch einen Sieg in eine gute Position bringen, bevor es in den kommenden Wochen gegen die Topmannschaften der Bezirksliga geht. Die SG ist in der Tannenplatzhalle in Wiblingen allerdings sehr stark und verlor dort nur gegen Biberach.

TVW-Handballerinnen sind der Favorit

Frauen-Bezirkspokal: SG Ulm & Wiblingen - TV Weingarten (So., 16 Uhr). - Auch Weingartens Handballerinnen spielen an diesem Wochenende in Wiblingen. In der dritten Runde des Bezirkspokals spielen sie beim Tabellensechsten der Bezirksklasse. Als Spitzenreiter der Bezirksliga fährt der TVW demnach als Favorit nach Ulm.

Württembergliga, A-Juniorinnen: Der TVW spielt am Sonntag (13.15 Uhr) bei der JH Söflingen & Lehr, die als Achter nur vier Punkte hinter dem Tabellenvierten Weingarten liegt.