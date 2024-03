TV Weingarten muss nach der Pause abreißen lassen

Eine doch recht deutliche Angelegenheit war das Handballspiel zwischen dem TV Weingarten und der TSG Söflingen II. In der heimischen Großsporthalle unterlagen die Oberschwaben am vergangenen Samstag dem Tabellenzweiten mit 25:31 (10:14). Für den TVW-Handballer war es schon die dritte Niederlage in Serie. Dadurch ist der Aufsteiger in der Bezirksliga nun auf den siebten Rang abgerutscht.

In den ersten 20 Minuten der Partie hielt Weingarten noch gut mit. Zwischenzeitlich lagen die Gastgeber sogar selbst in Front. Nach dem Siebenmetertor durch David Paul (17.), dem besten Torschützen des Spiels mit neun Treffern, nahm Söflingen II immer mehr das Zepter in die Hand. Schon zur Pause war eine kleine Vorentscheidung gefallen, da die TSG auf 14:10 davonzog.

Für den TVW reicht es nur zur Ergebniskosmetik

Sicherlich nahm sich der TVW vor, wieder näher heranzukommen, um der Partie vielleicht noch eine Wende zu geben. Allerdings ließen die Gäste das nicht zu, indem sie bis zur 40. Minute regelmäßig Tore erzielten. Danach verlor die Mannschaft von Trainer Jens Kühl komplett den Faden. Paul Granse traf in der 57. Minute zum 29:20. Immerhin betrieben die Gastgeber zum Schluss noch Ergebniskosmetik, die Pleite stand da aber schon längst fest.

Weingartens Negativserie sollte aber am kommenden Wochenende enden, wenn der Aufsteiger auswärts beim abgeschlagenen Tabellenletzten HV Rot-Weiß Laupheim II (Sonntag, 16 Uhr) zu Gast ist.

Für den TV Weingarten spielten: Baur, Nuffer (beide Tor); D. Paul (9 Tore, 4 Siebenmeter/2 Tore), Schoch (1), Liebke, Zülke (3), Stieger, Boscher, Holzer (5), Hildebrand (2), Franz (1), L. Paul (4), Stuhlreyer.