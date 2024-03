Handball-Württembergliga

TV Weingarten macht dem Meister das Leben schwer

Weingarten / Lesedauer: 2 min

Am Ende eines hochklassigen und fairen Spiels gab es noch ein gemeinsames Foto der A-Juniorinnen des TV Weingarten mit ihrem Gegner SG Schozach/Bottwartal. (Foto: privat )

Die A-Juniorinnen des TVW haben in der Handball-Württembergliga gegen Schozach/Bottwartal stark gespielt, am Ende aber verloren. So geht es für das Team nun weiter.