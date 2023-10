TV Weingarten lässt Punkte liegen

Die Herren des TVW holten in der Handball-Bezirksliga einen Punkt gegen den Aufstiegsfavoriten TG Biberach, doch es wären sogar zwei möglich gewesen, denn das Team um Topscorer Maxi Schoch (11 Tore) zeigte, dass es mit dem Aufstiegskandidaten mithalten kann. Zwischenzeitlich ging man sogar mit vier Punkten in Front, die Gäste konnten jedoch aufschließen, und so stand es zur Halbzeit 15:14. Vor allem Torhüter Tim Baur machte den Gästen das Leben schwer.

Die Führung wechselt kontinuierlich

Es folgte eine spannende zweite Hälfte, in der sich der TVW erneut absetzen konnte (18:15). Nur zwei Minuten später war die TG Biberach wieder herangekommen, und fortan wechselte die Führung kontinuierlich. Beim Stand von 30:30 hatte David Paul fünf Sekunden vor Schluss die Chance auf den Sieg, scheiterte jedoch am starken Biberacher Block.

Alles in allem können die Weingartener zufrieden sein, denn wieder hat man sich gegen einen starken Gegner behauptet. Nun gilt es, als Mannschaft zu wachsen, um diese engen Spiele am Ende zu gewinnen und sich mit beiden Punkten zu belohnen.

Am Sonntag soll in Söflingen der Anschluss an die obere Tabellenhälfte gehalten werden.

Das nächste Heimspiel findet am 11. November um 20 Uhr gegen HRW Laupheim 2 statt.

Für den TV Weingarten spielten: Baur, Nuffer (beide Tor); Schoch (11), Liebke, Zülke (2), Lohrmann, Stieger, Felcini, Boscher (1), Holzer (2), Paul (8), Werges, Paul (3), Schirmer (3)