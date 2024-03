TV Weingarten kommt mit Schlussspurt noch zu einem Punkt

Die Handballerinnen des TV Weingarten lagen in der Bezirksliga beim HC Hard sechs Minuten vor Schluss mit 23:25 zurück. Doch der Tabellenführer verhinderte mit einer starken kämpferischen Leistung die dritte Niederlage der Saison und holte sich beim 26:26 (12:16) in Österreich doch noch einen Punkt.

Schon im Hinspiel in Weingarten hatte sich das Team von TVW-Trainerin Stephanie Raaf schwergetan - und in der Großsporthalle mit 26:27 verloren. Herausragende Schützin des TVW im Rückspiel war Priska Zimmermann, die auf zwölf Treffer kam und dabei sechs ihrer sieben Siebenmeter verwandelte.

Vier Tore Rückstand zur Pause

Zu Beginn war das Spiel recht ausgeglichen. das blieb so bis zum 10:10 in der 21. Minute. Dann war die Abwehr des TVW nicht mehr konsequent genug und Hard zog bis zur Pause auf 16:12 davon. In den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit arbeitete Weingarten stark gegen die offensive Abwehr der Österreicherinnen und glich zum 20:20 aus (46.).

Hard legte am Ende öfter vor, doch Annika Datz machte mit ihrem Treffer zum 26:26 (57.) den Punktgewinn klar.

TVW: Heidt; P. Zimmermann (12/6), A. Datz (5), Baumgart (3), T. Datz (2), Werner (2), Beck (1), Hilebrand (1), G. Haider, Koltan.