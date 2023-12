TV Weingarten holt sich den ersten Auswärtssieg der Saison

Zum Jahresausklang ist den A-Juniorinnen des TV Weingarten in der Handball-Württembergliga der erste Auswärtserfolg der Saison gelungen. Beim Nachwuchs des Bundesligisten VfL Waiblingen lieferten die TVW-Talente eine über 60 Minuten sehr solide Leistung ab und ließen den 33:28-Sieg nie in Gefahr geraten. Dadurch liegt Weingarten zum Jahreswechsel in der Tabelle auf Rang fünf und hat für den Rest der Saison noch große Ziele.

Denzler und Snebli sind in Wurflaune

Nach der ärgerlichen Spielabsage am vergangenen Spieltag wegen Personalmangels trat der TVW immerhin mit neun Spielerinnen die Reise zu den Waiblingen Tigers an. Die Gäste zeigten sich von Beginn an gewillt, den Sieg aus dem Hinspiel gegen den Tabellennachbarn zu wiederholen. Der Ball lief gut beim TVW. Mit dem druckvollen Angriffsspiel und guten Entscheidungen über alle Positionen erzielten die Gäste Tore im Minutentakt. Nach fünf Minuten brachte die agile Hanna Denzler ihre Mannschaft zum ersten Mal mit drei Toren in Führung (5:2).

Zwar ließ Weingarten laut Mitteilung in der Defensive insbesondere über den Kreis und die wurfgewaltige Halblinke der Tigers zu viel zu, kompensierte dies aber im Angriffsspiel durch eine hohe Effektivität. Neben Denzler zeigte sich auch Emily Snebli in Wurflaune. Immer wieder eingesetzt von Spielmacherin Ronja Diehm erzielte Snebli zum 10:6 aus TVW-Sicht bereits ihren vierten Rückraumtreffer. Auch eine Auszeit des Heimtrainers konnte den TVW zunächst nicht stoppen. Wilma Minsch netzte in der 18. Minute zum 14:7 ein. Dann musste Weingarten dem Tempo etwas Tribut zollen, führte zur Pause aber mit 19:15.

Kurze Deckung sorgt für freie Räume

In der zweiten Halbzeit versuchte Waiblingen viele taktische Mittel aus, um den Spielfluss des TVW zu stoppen. Durch die abwechselnden kurzen Deckungen für Denzler und Snebli gab es aber Räume für die anderen Weingartenerinnen. Der Ball lief sehr gut bis zur freien Spielerin weiter, die Tigers wussten sich oft nur mit Fouls zu behelfen. Sechs Zeitstrafen gab es gegen Waiblingen in der zweiten Halbzeit. Die Überzahlsituationen nutzte der TVW nicht immer konsequent, der Vorsprung pendelte sich aber zwischen drei und fünf Toren ein. Wichtiger Garant in der Schlussviertelstunde war eine gute Wurfquote von Linksaußen Greta Zimmermann, die sechs ihrer acht Treffer in dieser Phase erzielte.

Am Ende ließen sich die TVW-Talente von ihren drei Auswärtsfans feiern. „Ich bin sehr zufrieden, dass wir mit den wenigen Wechselmöglichkeiten eine so konstante Leistung ohne großen Einbruch abgeliefert haben“, sagte Trainer Oliver Borrmann. Ab Ende Januar geht es für seine Mannschaft weiter. Borrmann hofft auf die Rückkehr der verletzten Spielerinnen, dann will der TVW noch in den Kampf um Platz zwei bis vier in der Württembergliga eingreifen.

TVW: Liebermann; Denzler (12), Zimmermann (8/3), Snebli (5), G. Haider (2), L. Haider (2), Minsch (2), Diehm (2), Beck.