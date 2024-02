TV Weingarten erobert Tabellenplatz vier

Nach der Fasnetspause sind die Handballer des TV Weingarten um Topscorer David Paul zu Hause erfolgreich in die Bezirksliga zurückgekommen. Nach der ernüchternden Niederlage im ersten Rückrundenspiel bei der HSG Friedrichshafen-Fischbach (30:32), bei der die Weingartener fast zu keinem Zeitpunkt ihr Können abrufen konnten, wollte der TVW vor heimischem Publikum die weiße Weste wahren. Zusätzlich winkte mit einem Sieg der vierte Tabellenplatz. Beides klappte, der TVW gewann gegen die HSG Langenau/Elchingen II mit 30:23 (17:7).

Schnelle Rote Karte für den Torwart

Zunächst legte die HSG in der Großsporthalle immer wieder vor. Das Spiel des TVW war anfangs geprägt von Einzelaktionen. Mit zunehmender Spielzeit wurde das Zusammenspiel immer besser. Fabian Stieger sorgte in der 14. Minute für die erste Führung der Gastgeber. Eine Minute später sah HSG-Torwart Samuel Bosch die Rote Karte. Er kam aus seinem Kreis heraus und stieß mit Weingartens Lukas Hildebrand zusammen. Dadurch wurde der kleine Kader der Gäste noch zusätzlich dezimiert.

Der TVW, angeführt von einem starken Thomas Nuffer im Tor, zog das Tempo an und startete den vorentscheidenden 9:0-Lauf. Zur Pause hieß es 17:7. Nach dem Seitenwechsel gab es allerdings wieder Einzelaktionen und Fehler - Langenau erzielte vier Tore in Folge. Erst nach sieben Minuten gelang Weingarten der erste Treffer. Langenau/Elchingen steckte nie auf, wurde dem TVW aber auch nicht mehr wirklich gefährlich. So gab es den 30:23-Heimsieg.

Weiter geht es für Weingarten am Samstag (20 Uhr) bei der SG Ulm & Wiblingen. Danach folgen Topspiele gegen Biberach und Söflingen.

TVW: Nuffer, Kühl; D. Paul (10/3), Felcini (5), Zülke (3), Stieger (3), Franz (3), Gärtner (2), L. Paul (2), Hildebrand (2), Liebke, Boscher, Werges, Schirmer.