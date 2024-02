Regeln

So läuft der Schenktag am 17. Februar ab

Am 17. Februar findet im Gemeindehaus St. Martin in Weingarten von 16 bis 17 Uhr ein Schenktag statt. Gut erhaltene Artikel können von 13.30 bis 15 Uhr abgegeben werden. Gebracht werden darf, was in zwei Umzugskartons passt (zur Jahreszeit passende, saubere Kleidung, Schuhe, Spielzeug, Bettwäsche, Haushaltsgegenstände, Dekoartikel, Elektrogeräte, Werkzeug.). Keine Videokassetten, Keramikgeschirr, Blumenübertöpfe, Selbstgetöpfertes und Bücher. Mitgenommen werden kann dann von 16 bis 17 Uhr alles, was man mit zwei Händen tragen kann. Weitere Informationen zum Schenktag oder Schenkladen gibt es bei Barbara Baur unter Telefon 0160/9480 3603 oder per Mail an [email protected] melden.