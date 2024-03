Es fehlen nur noch 4000 Euro, dann ist der Kick-Käfig in Weingarten vollständig über Spenden und einen Zuschuss von der Stadt finanziert worden. Am 22. März um 12 Uhr wird das Minispielfeld, das bislang eines der größten Projekte des Jugendgemeinderats ist, und nicht ohne Pannen ablief, offiziell eröffnet. Oberbürgermeister Clemens Moll wird sprechen, die Sponsoren werden anwesend sein und es wird ein Fußballturnier stattfinden.

Tiefbauarbeiten in Berechnungen vergessen

Der Kick-Käfig als Ort, an dem Jugendliche jederzeit Sport treiben können, war ein sechs Jahre lang gehegter Traum des Jugendgemeinderates. Im Sommer 2021 hatte der Gemeinderat beschlossen, die zunächst errechneten Kosten von 50.000 Euro zu übernehmen. Damals passierte der Stadt eine Panne, denn die Kosten waren nur auf den Käfig an sich bezogen gewesen und die Tiefbauarbeiten nicht mitbedacht. Läppische 100.000 Euro mussten irgendwie her.

Die Mitglieder des Jugendgemeinderats haben es entgegen vieler Meinungen geschafft, mit Unterstützung der Stadt in nur drei Monaten die 100.000 Euro an Spenden zu sammeln. 20 Groß-Sponsoren hatten ihre Unterstützung zugesagt - für beispielsweise 2000 Euro dürfen sie ihre Werbung während der gesamten Standzeit auf einem Meter an der Bande anbringen.

Die Erstellung der Sportfläche begann mit Tiefbau- und Erdarbeiten. Es musste eine feste, verdichtete Ebene hergestellt werden, das sogenannte Kiesplanum. Ein Entwässerungssystem und Randsteinfassungen waren genauso notwendig wie der Kunststoffbelag und die Dachkonstruktion.

Schnee zerstört Dachkonstruktion

Später dann, als sich das 20 mal 13 Meter große, umzäunte Fußballfeld schon im Bau befand, ein kleiner Rückschlag: Durch die Erhöhung einiger Preise von Material und Dienstleistungen, haben sich die Kosten um weitere 20.000 Euro erhöht. Wieder gingen Spendenbitten an Unternehmen und Privatleute raus. Dieses Mal war der Rücklauf etwas zäher, mehrmals rief die Stadt zu Spenden auf.

Im Dezember 2023 dann der nächste Schreck. Durch massiven Schneefall ist die Dachkonstruktion einschließlich der Stahlverbindungselemente des Käfigs in sich zusammengebrochen. Für den Schaden kam das Subunternehmen auf, da der Bau noch nicht abgenommen war. Die Baustelle war zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs umfriedet und gesichert, verletzt wurde niemand, aber die Bauzeit verlängerte sich.

Jetzt ist der Kick-Käfig in der Abt-Hyller-Straße neben dem Skaterplatz fertig und mittlerweile fehlen laut Stadtverwaltung nur noch 4000 Euro, bis das ganze Projekt finanziert ist. Die Fläche solle ganz bewusst jedem offenstehen. Das war auch die Voraussetzung für den Jugendgemeinderat, denn die schulischen Sportanlagen sind aus Sicherheitsgründen immer verschlossen.

Vertrauen, Miteinander und Engagement

Sylvia Burg, Fachbereichsleiterin Zentrale Steuerung, hat das Projekt federführend begleitet. Sie setzt auf die Themen, Vertrauen, Miteinander und Engagement. Sie sagt: „Wenn wir doch Vandalismus haben, schauen wir, welche Auswirkungen das auf den Kick-Käfig hat. Zur größten Not müssten wir ihn abschließen, aber ich hoffe, dass es nicht dazu kommt.“ Schließlich sei das Angebot auch sehr niederschwellig für diejenigen, die sich nicht im Verein anmelden wollen, um Sport zu treiben.

Am 20. April wird es ein zweites Fest beim Kick-Käfig mit großem musikalischen Programm samt Workshops geben. Dann beginnt das Jahr der Jugendkultur 2024 in Weingarten offiziell.