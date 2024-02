Trickdieb bestiehlt Seniorin auf Parkplatz in der Liebfrauenstraße

Ein Trickdieb hat am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Liebfrauenstraße eine Seniorin bestohlen. Das teilt die Polizei mit. Gegen 16 Uhr wartete die Frau als Beifahrerin in einem geparkten Wagen, als der Unbekannte die Türe öffnete und nach Kleingeld für die Parkuhr fragte. In einem unbemerkten Moment stahl der Täter dann mehrere 50-Euro-Scheine aus der Geldbörse. Nach seiner Tat flüchtete der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann in südliche Richtung. Der Unbekannte wird als etwa 175 bis 180 cm groß mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild und braunen Haaren beschrieben. Er soll akzentfrei Deutsch gesprochen und dunkle abgetragene Kleidung angehabt haben. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666 entgegen.