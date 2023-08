Triathlet Schaufler belegt Top–10–Platz bei EM

Der Weingartener Triathlet Jannik Schaufler hat im türkischen Balikesir an den Sprint–Europameisterschaften teilgenommen. Dabei belegte er unter klimatisch grenzwertigen Bedingungen einen Top–10–Platz im Einzel.

In drei Vorläufen mit jeweils 30 Athleten war eine Platzierung unter den ersten Neun (plus drei Zeitschnellste) erforderlich. Dies gelang Schaufler zwar ohne größere Mühe, allerdings machte ihm die Hitze bei rund 38 Grad im Schatten sehr zu schaffen. Zwischen den Läufen stand die Regeneration im Vordergrund. Denn obwohl sich die Renndauer auf lediglich 20 Minuten beschränkte, war der Körper enormem Stress ausgesetzt.

Jannik Schaufler fehlt die nötige Frische

Dass in einem solch schnellen Format auch immer etwas Glück vonnöten ist, wurde ihm im Einzel gelehrt. Schaufler fühlte sich am Tag nach der Qualifikation etwas besser, verlor jedoch fortlaufend rennentscheidende Energie: an der Boje abgedrängt und durch einen Sturz vor ihm ausgebremst. Mit leichtem Rückstand ging es auf die Laufstrecke. Hier fehlte ihm die nötige Frische. Er kämpfte um Platz sechs, verlor den Endspurt und musste sich in der Folge mit einem neunten Platz, 14 Sekunden hinter dem anvisierten Podium, begnügen.

Am darauffolgenden Sonntag war das Ziel, in der Staffel Europameister zu werden. Jedoch stürzte der erste Starter und so verlor das Team den Anschluss zur Spitze. „Rückblickend war es nicht optimal, ein Höhentrainingslager in der unmittelbaren Vorbereitung einzubauen“, sagt Schaufler. „Der Temperaturunterschied von 30 Grad wurde mir zum Verhängnis. Heute weiß ich es besser. Das nächste Mal werde ich nichts dem Zufall überlassen.“