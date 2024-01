Trauerhilfe für junge Menschen

Zu einer zweitägigen Auszeit für junge Menschen, die eine wichtige Person ihres Lebens plötzlich und unerwartet verloren haben, lädt die Kontaktstelle Trauerpastoral aus Weingarten, ein.

Unter dem Titel „Missing You“ werden Jugendliche ab zwölf Jahre von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. März, im Don-Bosco-Haus in Friedrichshafen begleitet und unterstützt. Anmeldeschluss ist Samstag, 17. Februar.

Junge Erwachsene zwischen 18 und 35 Jahren können sich von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. April, im Jugendhaus Elias in Blaichach austauschen und Beratung in der veränderten Lebenssituation erhalten. Anmeldeschluss ist am Dienstag, 2. April. Mehr Informationen erhalten Interessierte auf der Webseite www.kontaktstelle-trauerpastoral.de oder unter der Nummer 0176/74990279.