In diesem Jahr feiert das Gymnasium Weingarten sein 50-jähriges Bestehen. Dass der wichtigste Mann der ersten Stunde, nämlich der Gründungs-Schulleiter Wilhelm Lamparter, bei den Jubiläumsfeierlichkeiten nicht mehr dabei sein kann, erfüllt alle, die ihn in seiner aktiven Ära in der Schulgemeinschaft erlebt haben, mit großer Trauer. Im Alter von 89 Jahren ist Lamparter am 6. Februar gestorben.

Sein Ruf zog viele Pädagogen an

Ob eine neu gegründete Schule Erfolg hat oder nicht, hängt ganz wesentlich davon ab, dass an ihrer Spitze eine Persönlichkeit steht, die fähig ist, ein Team um sich herum zu bilden und es für die neue Aufgabe zu begeistern. Wilhelm Lamparter war eine solche Führungspersönlichkeit. Von Anfang an stand das Gymnasium Weingarten in einem Ruf, der engagierte Pädagoginnen und Pädagogen anzog. Es herrschte eine Aufbruchstimmung, von der die ganze Schulgemeinschaft erfasst war. Entsprechend dynamisch war auch die Entwicklung der Schülerzahlen.

Wilhelm Lamparter, der die Schule von 1974 bis zu seiner Pensionierung 1998 geleitet hat, spielte sich in der Öffentlichkeit nie in den Vordergrund. Bei Schulfesten und anderen öffentlichen Veranstaltungen war deutlich zu spüren, welch hohe Wertschätzung er nicht nur im Kollegium, sondern auch in der Schülerschaft genoss. Dabei war er sich nicht zu schade, so manchen Scherz mitzumachen. Dass die Schule nicht zuletzt durch Projektarbeit und Arbeitsgemeinschaften ein besonderes Profil entwickelte, war auch ein Ergebnis von Lamparters Führungsstil, der außerordentliches Engagement ermöglichte, anstatt es von oben zu verordnen.

Lamparter hat eine solide Basis geschaffen

In diesen Gründungs- und Aufbaujahren hat Wilhelm Lamparter für seine Schule eine solide Basis geschaffen, auf der seine Nachfolger aufbauen und das Gymnasium Weingarten sicher und stabil durch viele Turbulenzen der Bildungspolitik manövrieren konnten. Es hat seinen Platz in der Bildungslandschaft der ganzen Region längst gefunden. Ihm diese Wertschätzung im Rahmen des Schuljubiläums öffentlich zuteilwerden zu lassen, ist der Schulgemeinschaft nun nicht mehr vergönnt. Wilhelm Lamparter war ohnehin nicht der Mann, der nach öffentlichem Lob gierte.