Trampolinturner erzielen tolle Ausbeute in eigener Halle

Der nationale Schussenpokal im Doppelminitrampolin in der Weingartener Großsporthalle ist für die Athleten des TV Weingartens der letzte große Wettkampf auf diesem Gerät vor der deutschen Meisterschaft gewesen. Diese wird am 24. Februar ebenfalls in der Großsporthalle in Weingarten ausgetragen - genauso wie einen Tag später der Deutschland-Cup im Doppelminitrampolin.

Für die Trampoliner des TVW lief der Schussenpokal sehr erfolgreich. Sieben Gold-., sieben Silber- und acht Bronzemedaillen holten die Weingartener. Zudem konnten sich laut Mitteilung sieben weitere Athleten (Ben Depping, Lara Eberwein, Johanna Eyrich, Madita Herter, Leon Lang, Marie Mayer und Lana Schreiner) für die deutschen Meisterschaften in Weingarten qualifizieren. Somit gehen mit Benjamin Eyrich, Malte Gross, Mara Herter, Floris und Ladina Stucki zwölf Weingartener bei den deutschen Meisterschaften an den Start.

In der Eliteklasse des Schussenpokals gingen die Teilnehmer an den Start, die bei den deutschen Meisterschaften teilnehmen, oder aber die Schwierigkeitsnorm erfüllen.

Gold für Madita Herter und Floris Stucki

Bei den Schülerinnen D holte sich dort Madita Herter die Bronzemedaille. Lana Schreiner dominierte die Altersklasse der Schülerinnen C , knapp gefolgt von ihrer Vereinskameradin Johanna Eyrich. In der männlichen Konkurrenz dieser Jahrgangsklasse holte sich Floris Stucki Gold, Bronze ging an Malte Gross.

Bei den Jugendturnerinnen gab es ein enges Duell der Weingartenerinnen. Schließlich ging Gold an Mara Herter vor Marie Mayer und Lara Eberwein, Ladina Stucki kam auf Rang vier. Auch für Ben Depping gab es Edelmetall bei den Jugendturnern, er sicherte sich nach einer guten Leistung die Silbermedaille.

Fee Lechelt entschied den Wettkampf der Erwachsenen für sich. Bei den Herren kam Leon Lang auf den zweiten Platz, Benjamin Eyrich musste nach einem Sturz mit Rang vier zufrieden sein.

In der Nachwuchsklasse dominierten die Weingartener ebenso. Tabea Schlei gewann in der Altersklasse der Schülerinnen D, kann allerdings noch nicht bei den deutschen Meisterschaften teilnehmen, da sie zu jung ist. Platz drei ging an Marie Schildmann, Rang vier belegte Lotta Pfeffer vor ihrer Schwester Timea Pfeffer.

Lian Dauti siegt

Der Titel und somit Gold in der männlichen Konkurrenz ging an Lian Dauti vom TVW vor seinem Vereinskameraden Matvij Balitsky. Bei den Schülerinnen C konnte sich Caroline Eyrich behaupten und holte sich den ersten Platz vor ihrer Vereinskameradin Madina Mayer.

Gleich drei TVW-Sportlerinnen stellten sich bei den Jugendturnerinnen der Konkurrenz. Erfolgreich war Marianna Trofimova, die Bronze gewann. Ayleen Lang landete auf Rang vier. Durch einen Fehler in ihrer Verbindung kam Antonia Eyrich nur auf den sechsten Rang. Bei den Jugendturnerinnen A ging Silber an Isabel Ermandraut, Lilly Dierheimer sicherte sich Bronze und Nisa Karadine wurde Vierte.

In der männlichen Konkurrenz holte sich Kilian Eberwein die Silbermedaille, Bronze ging an Noah Härter.