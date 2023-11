Trampoliner des TV Weingarten führen die Liga an

Auch bei der zweiten Begegnung der Vorkämpfe um die württembergische Schülerliga im Trampolinturnen hat der TV Weingarten dominiert. Weingarten 1 startete mit Lara Eberwein, Caroline und Johanna Eyrich, Lana Schreiner sowie Ben Depping und Malte Gross. Die Mannschaft triumphierte in allen drei Durchgängen.

Schließen gewannen die erste Mannschaft des TVW (346,820 Punkte) laut Mitteilung mit mehr als 15 Punkten Vorsprung vor Weingarten 2 mit Madita Herter, Ayleen Lang, Madina Mayer, Tabea Schlei, Marianna Trofimova und Henri Wellhäuser (330,620 Punkte). Die drei besten Turnerinnen des Tages kamen ebenfalls vom TV Weingarten: Lara Eberwein war erneut Tagesbeste, gefolgt von Lana Schreiner und Johanna Eyrich.

Beide Mannschaften haben die letzte Begegnung der diesjährigen Schülerliga am kommenden Samstag (11 Uhr), in der neuen Oberstadthalle in Weingarten. Anschließend sind die Vorrundenwettkämpfe der württembergischen Landesliga. Auch dort ist der TVW derzeit Tabellenführer.

Es wird der letzte Vorkampf vor dem großen Finale am Samstag, 25. November, in Ruit. Dort wird sich der TVW mit den besten sechs Teams des Schwäbischen Turnerbunds messen.