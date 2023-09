Topspieler kommen zum Tennisturnier nach Weingarten

Beim Ribo–Cup des TC Weingarten werden auch in der fünften Auflage Punkte für die deutsche Tennisrangliste vergeben. Da es neben den Punkten auch um ein laut Mitteilung „namhaftes Preisgeld“ gehen wird, kommen neben vielen ambitionierten Spielern acht Männer und sieben Frauen, die in der deutschen Rangliste geführt werden, nach Weingarten.

Maike Nägele (Schwendi, Nummer 244 der deutschen Rangliste) führt das Feld der Damen A an, gefolgt von Pauline Glöckner (SV Böblingen, 278). Bei den Herren A nimmt Luka Shane Eble (SV Böblingen, 234) den Spitzenplatz vor Kent Müller (TEC Waldau, 314) ein. Der Sportwart und Trainer des TC Weingarten, Benjamin Seifferer, wird neben der Organisation des Turniers selbst zum Schläger greifen. Da er aber nicht mehr in der Rangliste vertreten ist, gehört er trotz seiner guten Leistungsklasse nicht zu den gesetzten Spielern.

Zudem gibt es ein sogenanntes B–Turnier, bei dem Spieler ab Leistungsklasse 10 zugelassen sind sowie eine Mixed–Konkurrenz. Der TC Weingarten hofft auf hochklassige Partien und viele Zuschauer. Los geht es am Freitag ab 15 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils ab 9 Uhr. Die Finals sind am Sonntagmittag.