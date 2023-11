Timmo Strohm liest aus seinen „Anti-Märchen“ vor

Der Verein „Kulanzamt“ veranstaltet am Donnerstag, 23. November, um 19.30 Uhr am Broner Platz 3 in Weingarten einen Vorlese-Abend mit Musik des Ensembles Petite Reprise. Vor dem Hintergrund festlich-klassischer Musik liest Timmo Strohm sein neuestes Buch „Anti-Märchen“. Es geht laut Ankündigung um den Spaß an Märchen und das Vorlesen fürs große und kleine Lesepublikum. Dazu setzt der Autor aufs Unerwartete, auf die Komik der Gegensätze und auf einen kleinen Schuss Rebellion. Denn herkömmliche Märchen, so die Veranstalter, seien manchmal etwas brav und streng. Der Eintritt ist frei, es darf gespendet werden.