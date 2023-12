THW Weingarten mit weiblicher Doppelspitze

Das Technische Hilfswerk (THW) in Weingarten ist der erste Ortsverband in Deutschland, der eine weibliche Doppelspitze hat. Verena Hammer wurde zur stellvertretenden Ortsbeauftragten berufen. Die amtierende Ortsbeauftragte, Nathalie Brandes, bekleidet ihr Amt bereits seit Mai 2021. Verena Hammer ist seit 2021 im OV Weingarten und übernimmt nun das Amt von Johannes Bertrand, der sich aus beruflichen und privaten Gründen entschieden hat, die Stelle des stellvertretenden Ortsbeauftragen abzugeben, wie es in einer Pressemitteilung heißt.