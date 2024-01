In diesem Jahr ist der Umzug des Stadtmarketings Weingarten geplant. Von der Kirchstraße geht es zum Münsterplatz, um dort ein „Kreativ-Zentrum“ zu bilden, wie Geschäftsführerin Selina Müller sagt. Dort denkt das dreiköpfige Team, das im vergangenen Jahr neu angefangen hat, beispielsweise über Supersamstage im neuen Format nach.

Trio will Innenstadthandel stärken

Der Supersamstag am 13. April wird „Tanz dich durch die Stadt mit Breakin’Battle“ heißen. Gleichzeitig findet von Freitag bis Sonntag der Street-Food-Markt auf dem Münsterplatz statt. Der Supersamstag am 22. Juni wird unter dem bekannten Motto „Varieté & Kunst- und Museumsnacht“ laufen, der am 14. September vereint den „Kunsthandwerkermarkt mit Kinder-Olympiade“. Er wurde 2023 schon erfolgreich umgesetzt.

Verkauf noch vor Ostern

Ein Schwerpunkt der Neuerungen liege laut Selina Müller auf der Stärkung des Innenstadthandels durch die Einführung des digitalen „Weingartener Gutscheinkärtles“. Es handelt sich dabei um die Weiterentwicklung des aktuellen Weingartener Gutscheins. Das Gutscheinkärtle soll auch in einem Onlineshop bestellbar sein - der Verkauf soll noch vor Ostern starten. Die bisherigen Gutscheine behalten ihre Gültigkeit.