Tennisspieler Seifferer siegt in Blaubeuren

Besser könnte die Bilanz nicht ausfallen: Benjamin Seifferer vom TC Weingarten hat zum fünften Mal beim offenen Tennisturnier VELO Blautopf–Open teilgenommen und wie bei den vier Turnieren zuvor gewonnen.

Seifferer schlägt die Nummer 1

An Position zwei gesetzt, siegte der 29–Jährige in den drei Matches bis zum Finale überzeugend. Im Endspiel traf er auf den neun Jahre jüngeren Philip Schregle vom TC Bad Wörishofen, der aufgrund der gering besseren LK–Wertung an Platz eins gesetzt war. Auch im Finale lautete das Ergebnis 6:2, 6:0 für den Weingartener Sportwart. Auffällig ist, dass Seifferer in allen zweiten Sätzen kein einziges Spiel abgab: viermal 6:0 im zweiten Satz. Beste Voraussetzungen für das Ribo Open Turnier im September im heimischen TC Weingarten.