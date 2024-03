Auf einem Teil der vierspurigen Ravensburger Straße nach Weingarten wird nachts bald Tempo 30 gelten. So auch für zwei weitere Straßen im Stadtgebiet. Das hat der Gemeinderat entschieden. Wann genau die Maßnahmen umgesetzt werden, konnte die Stadt noch nicht sagen. Eventuell müssen die Autofahrer auf dem genannten Teil der Ravensburger Straße ihr Fahrzeug irgendwann sogar auch tagsüber auf 30 Stundenkilometer drosseln, denn diese Möglichkeit wird aktuell von der Stadt geprüft.

Gesundheit der Anwohner gefährdet

Von 22 bis 6 Uhr werden Kraftfahrer „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ auf folgenden Straßen in Weingarten Tempo 30 fahren müssen: In der Ravensburger- und Waldseer Straße zwischen der Syrlin- und Niederbieger Straße (1,9 Kilometer), in der Schussenstraße zwischen Gartenstraße und Waldseer Straße (170 Meter) sowie in der Konrad-Huber-Straße und der St.-Longinus-Straße zwischen der Johann-von-Schnitzer-Straße und Gerbersteig (450 Meter).

Die Grafik zeigt, wo Kraftfahrer nachts bald auf 30 km/h abbremsen müssen. (Foto: Grafik: David Weinert )

Hintergrund ist der Lärmaktionsplan, der zeigt, dass mehr als 1000 Bürger nachts und rund 500 tagsüber an diesen Strecken mit einer so hohen Lärmbelastung leben, dass ihre Gesundheit gefährdet ist. Die Stadtverwaltung hat zusammen mit Experten mehrere Möglichkeiten untersucht, die den Lärm mindern können. Das geht an den besonders viel befahrenen Streckenabschnitten vor allem über Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Auf der Ravensburger- und Waldseer Straße kommt es mit dieser Maßnahme zu einem Fahrzeitverlust von rund 91 Sekunden. Außerdem könnten Aufofahrer, so die Stadtverwaltung, auf andere Strecken ausweichen. Beispielsweise über die Hähnlehofstraße und Abt-Hyller-Straße - die Strecke werde heute schon als Alternative zur L313 genutzt. Denkbar ist auch, dass der Verkehr auf die Brechenmacherstraße und Daimlerstraße (Schulzentrum) ausweicht.

Ampeln anpassen, ist teuer

Um die Gesundheit der betroffenen Bürger zu schützen, sei das jedoch hinnehmbar. Mehr noch, der Lärm entlang der Strecke ist so groß, dass schallschutztechnisch betrachtet auch tagsüber Tempo 30 gelten müsste. Weingarten will diese Option prüfen und sich dafür mit den Busbetreibern und Nachbarkommunen abstimmen. Denn: Die Bustaktungen von zwei Stadbus- und fünf Überlandlinien müssten in so einem Fall verändert werden. Das könnte zu Unkosten führen. Die Anpassungen der Ampelschaltungen wären sogar mit erheblichen Kosten verbunden, so die Stadtverwaltung. Nachts sei dieser Aufwand weit weniger groß.

Auch auf den anderen Strecken rechnet die Verwaltung mit Konsequenzen, die sind allerdings nicht so stark wie auf der vierspurigen Hauptverkehrsader.

Diese Straße ist es auch, die der CDU mit Tempo 30 Bauchschmerzen bereitet - vor allem wenn die Regelung tagsüber gelten sollte. Fraktionsvorstand Markus Brunnbauer entdeckte gar eine neuere Lärmaktionskarte, auf die der Straßenabschnitt plötzlich fehlt. Ist der Lärm an dieser Stelle also etwa doch nicht so groß? Die Stadtverwaltung glaubt aber an einen menschlichen Fehler und will dem nachgehen.

Der fließende Verkehr an den Strecken, sagt Horst Wiest, Chef der Freien Wähler, sei gar nicht das Problem. Vielmehr gehe es um laute Musik aus den Autos, röhrende Motorräder und Autorennen, wie ihm Anwohner bestätigt hätten. „Außerdem wird der Lärm mit einer Formel berechnet, ich finde das komisch“, sagte er und bat die Stadt zu prüfen, ob sie eine sinnvolle Lärmmessung durchführen könne.

Anwohner warten seit Jahren

Dass der Lärm berechnet und nicht gemessen werde, sei üblich, weil die Ergebnisse nahe an der Realität lägen, so die Expertin der Stadt. Nur so könnten Straßenbeläge, Steigungen, Ampelschaltungen und mehr miteinbezogen werden. Es sollte zudem nicht mehr viel Zeit vergehen. „Die Anwohner warten sei vielen Jahren darauf, dass wir tätig werden. Sie werden vertröstet und hingehalten“, sagte sie.

Doris Spieß, Fraktionsvorsitzende der SPD, bezweifelt, dass der Lärmbelästigung beizukommen ist, indem im Stadtgebiet mal Tempo 30 und dann wieder 50 herrscht:

Das ist eine Wischi-Waschi-Maßnahme. Wir brauchen im gesamten innerstädtischen Bereich Tempo 30. Doris Spieß

Das wäre auch den Grünen recht. Hermine Städele fragte: „Sind uns die Bürger, die an dieser Straße leben, weniger wert als die 91 Sekunden, die wir dann schneller wären?“ Ihre Fraktion hätte die Tempo 30 gern wo immer möglich tags und nachts über gehabt und das schnellstmöglich. Den Antrag dafür stellte dann auch Fraktionsvorsitzender Claus Kessel, doch er wurde mit 17 zu acht Gegenstimmen abgelehnt. Dem gesamten Vorhaben, wie es die Stadtverwaltung vorschlägt, stimmte der Gemeinderat schließlich mit großer Mehrheit zu.