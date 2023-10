TeleData-Stadion am Lindenhof wird eingeweiht

Nach sechs Monaten Bauzeit präsentiert sich das Weingartener Stadion wieder fast wie neu: Die etwa 30 Jahre alte rote Tartanbahn, die um das Spielfeld führt, wurde vollständig erneuert, ebenso der Rasenplatz. Die Infrastruktur zur Be- und Entwässerung wurde modernisiert, und auch die Ausstattungselemente der Leichtathleten sind jetzt wieder auf dem neuesten Stand, zum Beispiel die Sandgruben für den Weitsprung und die Wurfanlagen.

Erstmals in Betrieb genommen wird das sanierte Stadion am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Oktober, bei den Kreis-Mehrkampf-Meisterschaften der Leichtathleten. Die Veranstalter der LG Welfen, die Athleten und Betreuer freuen sich über Unterstützung und viele Zuschauer.

Offiziell auf den Namen TeleData-Stadion am Lindenhof getauft wird die Anlage am Sonntag um 15 Uhr. Oberbürgermeister Clemens Moll wird im Beisein der Sponsoren, der an der Sanierung beteiligten Firmen, der Vereine, die das Stadion an der Ettishofer Straße nutzen, und anderer Ehrengäste symbolisch ins Ziel laufen. Eine Abordnung des städtischen Orchesters umrahmt die kleine Feierstunde.