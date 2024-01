Rund 35.000 Menschen sind am vergangenen Wochenende nach Weingarten gekommen, um die größte Veranstaltung mitzuerleben, die die Stadt jemals gesehen hat: das Große Narrentreffen zum 100-jährigen Bestehen der Vereinigung der Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte (VSAN). Mehr als 12.000 Menschen waren Maskenträger verschiedener Zünfte. Viele haben von Freitag- bis Sonntagabend in Weingarten oft bei Minusgraden gefeiert. Aus Polizeisicht verlief die Veranstaltung im Verhältnis zu ihrer Größe positiv.

Das lief am Jubiläums-Wochenende der VSAN in Weingarten Die Zünfte der VSAN feiern das 100-jährige Bestehen der Vereinigung. Zum Abschluss des Festivitäten läuft der Narrensprung bei Kaiserwetter. Hier gibt’s alles zum Jubiläumsfest. Hier geht’s zum Blog

An einen Platz in einem Hotelzimmer in Weingarten und der näheren Umgebung war schon seit einem halben Jahr nicht mehr zu denken. Narren und Narrenfreunde haben schon früh 5000 Übernachtungen in Hotels und Massenquartieren gebucht. Drei Turnhallen wurden dafür hergerichtet - eine davon musste zwei Tage vor dem Ereignis allerdings geräumt werden, weil das Dach durch den Schnee einstuzgefährdet war. Die Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten, die das Große Narrentreffen organisierte, fand jedoch eine Ersatzunterkunft.

Drei Jahre lang hatte die Zunft am Programm für die Veranstaltung gebastelt, ließ sogar zwei extra Sendemasten aufstellen, damit das Netz nicht zusammenbricht. Hunderte von Seiten umfasste allein das Sicherheitskonzept, in dessen Rahmen die komplette Innenstadt von Weingarten gesperrt wurde. Dort war seit Samstagmittag bis Sonntagnachmittag teilweise kein Durchkommen mehr, so dicht drängten sich Narren und Besucher.

Was die Sicherheit betrifft, ist der Plan der Organisatoren offenbar aufgegangen. Daniela Baier von der Polizei sagt: „Wir ziehen ein positives Fazit.“ Es habe kleinere Straftaten wie Trickdiebstahl gegeben. Rund ein Dutzend Platzverweise musste die Polizei erteilen. „Die meisten Straftaten gingen gegen unsere Beamten oder das Sicherheitspersonal in Form von Widerstand und Beleidigungen“, so Baier. Außerdem hatte jemand unerlaubt eine Drohne über den Menschenmassen fliegen lassen, ihn erwartet ein hohes Bußgeld.

Der erste von drei Narrensprüngen fand bereits am Freitagabend statt. 16 befreundete Zünfte der Plätzler zogen durch die Innenstadt. Da sie nicht zur VSAN gehören und beim Hauptnarrensprung dadurch nicht teilnehmen konnten, wurde ihnen hier eine Plattform geboten. Es schloss sich die Wirtshausfasnet an, bei der auch Martin Hipp, Vorstand des Mostclubs dabei war: „Wenn man schon mal so viele auswärtige Zünfte da hat, dann müssen die doch sehen, dass wir die schönste Fasnet überhaupt haben.“

1 von 27

Der Samstag hatte es vor allem den Kindern angetan. Etliche Narrenzünfte zeigten ihre Heischebräuche, mit denen die Kinder - den Narrenruf laut genug gebrüllt - Süßigkeiten, Wecken, Würste, Brezeln oder Fasnetsküchle ergattern konnten. So boten die Narrenzunft Konstanz beispielsweise das Wurstschnappen, die Weingartener das Brezelwerfen und die Offenburger Hexenzunft den Hexenfraß an.

Ähnlich gelagert waren die 24 Fasnetsbräuche, die den Besuchern den ganzen Tag über gezeigt wurden. Beim Kißlegger Fasnetsspektakulum etwa präsentierten die Narren ihren Hudeltanz, stellten die Zunft vor und sangen gemeinsam Fasnetslieder mit dem Publikum. Tänze waren überhaupt das Gebot der Stunde - da gab es den Nüssler-, den Ahland-, den Laternen- oder den Hanseletanz, um nur einige Beispiele zu nennen.

Den ganzen Mittag über hatten die Besucher die Möglichkeit, sich den „Närrischen Markt“ anzusehen, wie es ihn vor 100 Jahren gegeben haben soll - samt Handwerksvorführungen wie dem Maskenschnitzen und Häsbemalen. Der wahre Sinn war jedoch „der Austausch mit den Narren und das Mitmachen bei den Aktionen“, wie Andreas Reutter von der Plätzlerzunft sagt. Dafür stand eine Wurf- und Schießbude zur Verfügung, das Entenrennen oder die Rossbollenwurfmaschine.

Wer sich dem Klosterhof der Basilika näherte, konnte den Tag über das Knallen der Karbatschen hören, denn rund 300 Männer und Frauen in Häs und Tracht kämpften in mehreren Kategorien um den Weltmeistertitel im Schnellen. Fünf Preisrichter bewerteten Körperhaltung, Peitschenführung, Takt und Knallentwicklung, sowohl bei Einzelkämpfern als auch bei den Gruppen. „Schnellen kann man in jedem Alter lernen. Erst muss man die Technik beherrschen, dann gilt üben, üben, üben“, sagt Benjamin Sauter von den Plätzlern, der schon schnellt, seit er neun Jahre alt ist.

1 von 4

Der zweite Narrensprung fand unter dem Motto Umzug der Landschaft Oberschwaben-Allgäu statt. Einige der Zünfte gehören zu den größten der VSAN. Da am Hauptnarrensprung nur 150 Narren pro Zunft dabei sein können, wurde es den restlichen Narren so ermöglicht, ebenfalls zu springen. Die Dunkelheit war schließlich den Dämonen- und Teufelsmasken der VSAN vorbehalten. Mit Fackeln wanderten die gruseligen Gesellen zum Münsterplatz und stellten dem Publikum ihre Masken vor. Zu diesem Umzug drängten sich besonders viele Menschen an den Rändern der Straßen - alle wollten die gehörnten Ungeheuer sehen.

Die 28 Zelte, die von Vereinen aus der Region bewirtschaftet wurden, waren für die sogenannte Narrennacht bis 4 Uhr morgens geöffnet. Schon in den frühen Abendstunden waren sie voll, später bildeten sich lange Schlangen.

68 Zünfte der VSAN sowie sechs Partnerzünfte und zahllose Musikgruppen zogen am Sonntag - dem Höhepunkt der Veranstaltung - schließlich rund sechs Stunden beim großen Narrensprung durch die Stadt. Nie hat es mehr Konfetti auf Weingartens Straßen geregnet. Breisgau-Ofaloch!