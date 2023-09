Tausende Menschen zieht es am vergangenen Wochenende zum Hofgut Nessenreben oberhalb Weingartens. Sie alle sind gekommen, um die 24 Interpreten beim Musikfestival „Umsonst & Draußen“ zu sehen. Während die einen still dem Können der Musiker lauschen, singen andere lauthals mit. Für wen das nichts ist, gibt es ein gemütliches Bierzelt und etwas zu essen. Aber auch für die Kleinsten ist gesorgt: Die können sich im Zelt der Handwerkskammer Ulm mit Basteln vergnügen. So ist allen Altersklassen etwas geboten und die Stimmung bei spätsommerlichen Temperaturen sehr ausgelassen.

„U&D–Festival“ als Karrieresprungbrett

Vor 30 Jahren habe das erste „U&D–Festival“ in Nessenreben stattgefunden. Das wird jährlich vom gleichnamigen Weingartener Verein organisiert. „Irgendwann hat sich das aber verlaufen und wurde zwischenzeitlich nicht mehr angeboten“, sagt Vereinsmitglied Jonas Ruf. In dieser Form gebe es das Festival seit 2012. Dieses Jahr spielen 16 Bands auf der Hauptbühne und acht DJs in einem kleinen Zirkuszelt nebenan.

Der Fokus liegt hauptsächlich auf Punk und Rock, aber auch andere Genres gibt es zu hören. Bei der Auswahl des Programms achte man besonders darauf, noch unbekannten Künstlern aus der Region eine Chance zu geben. „2019 hatten wir zum Beispiel Provinz da, die haben sich inzwischen einen Namen gemacht“, so Ruf. Dieses Jahr ist John Leon dabei, der aus der Fernsehsendung „Dein Song“ bekannt ist.

„Festival und Familie sollen vereinbar sein“

Während das Event am Freitag erst um 17 Uhr losging und eher für Erwachsene gedacht war, wurde am Samstagnachmittag ein kinderfreundliches Programm angeboten.

Unser Ziel ist es, Festival und Familie miteinander vereinen zu können“, sagt Jonas Ruf dazu.

Die Kinder konnten sich beispielsweise über eine Hüpfburg, eine Himmelsleiter, Kinderschminken und verschiedene Spielgeräte freuen. Dazu gab es Kaffee und Kuchen. „Hier versuchen wir, die Preise so gering wie möglich zu halten“, sagt das Vereinsmitglied. So fuhr während der Veranstaltung zwischen Weingarten und Nessenreben ein Shuttle–Bus für einen Euro pro Person, eine ganze Familie musste nur zwei Euro bezahlen.

Der Spaß steht im Vordergrund

„Unser Ziel ist es nicht, Profit daraus zu schlagen“, sagt Ruf. Das Festival werde ausschließlich durch die Verkäufe von Essen und Getränken, sowie Spenden von Sponsoren finanziert. „Solange wir am Ende die schwarze Null stehen haben, sind wir zufrieden“, sagt er. Daher ist der Eintritt für die Besucher auch kostenlos. Allerdings sei man auf die auch angewiesen. „Letztes Jahr hatten wir schlechtes Wetter und nur wenige Besucher. Dann sind die Einnahmen natürlich ausgeblieben“, sagt er. Für dieses Jahr werden etwa 6000 Besucher auf die zwei Tage verteilt erwartet. Sollte der Verein doch ein wenig Gewinn machen, werde dieser sinnvoll investiert. „Wir haben beispielsweise ein neues Zelt und Lichter für das Festival–Gelände gekauft“, so das Vereinsmitglied.

Der Verein kann auf viel Unterstützung zählen

Das Festival werde bereits Monate vorher von einem 15–köpfigen Team geplant, spätestens eine Woche vor dem Start beginnen dann die Aufbauarbeiten. Viele der Helfer sind nicht direkt Mitglied im „U&D–Verein“. „Wir sind froh, dass wir immer genügend engagierte Menschen finden können“, sagt Ruf. Darauf sei der etwa 30 Mitglieder starke Verein auch angewiesen. Manche würden sich sogar extra Urlaub dafür nehmen. „Mir selbst macht es viel Spaß, weil man den Zusammenhalt im Team einfach spürt“, sagt er. Zusätzlich waren auch die Malteser und Security anwesend, um ein möglichst friedliches und sicheres Event gewährleisten zu können.

Besucher freuen sich über freien Eintritt

Daniel Neher aus Friedrichshafen war schon oft bei „Umsonst & Draußen“. Auf die Frage hin, wie es ihm gefällt, sagt er mit einem Schmunzeln: „Gut, sonst würde ich sicher nicht wieder kommen.“ Auf den Auftritt von John Leon freue er sich besonders. „Ich denke, für viele ist es ein großer Anreiz, dass der Eintritt frei ist“, meint er. Neher werde auf jeden Fall an beiden Tagen da sein.

Michael Brasser aus Weingarten ist das zweite Mal bei dem Festival. „Ich freue mich auf die Lombego Surfers“; sagt er. Die Band aus Basel habe er bereits vor 40 Jahren gehört, er selbst ist 66. „Ich finde das Konzept, wie das Event finanziert wird, sehr gut“, so Brasser. Nächstes Jahr möchte er auf jeden Fall wieder kommen.