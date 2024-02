Tanz und viel Lob auf dem Plätzlerball in Weingarten

Die Höhepunkte des jährlich stattfindenden Plätzlerballs der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten waren die Auftritte der Plätzlertanzgruppe und des Zunftratsballetts. Auch der Beginn der Veranstaltung, die vergangenen Samstag stattfand, ist mit dem imposanten Einmarsch der Hästräger stets ein Gänsehautmoment. Das Programm war eine abwechslungsreiche Mischung aus musikalischen Einlagen und amüsanten Elementen im Kultur- und Kongresszentrum in Weingarten - wie immer unter der versierten Leitung von Ball- und Saalmeister Jürgen Selg. DJ Salvo animierte die Besucher in den Pausen zum Tanz. Ein wichtiges Thema des Abends war das gelungene Große Narrentreffen von vor zwei Wochen, das die Plätzlerzunft organisiert hatte. Ein Sonderlob ging an Zunftmeisterin Susanne Frankenhauser (Foto: Elke Obser).