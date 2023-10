Von über den Campus irren kann keine Rede sein. Lina Löser hat sich schon zurechtgefunden. Auch wenn es die erste Woche der Studentin an der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) ist. Schwäbische.de hat sie zum Studienstart begleitet. Für die nächsten Jahre wird Weingarten ihre Heimat sein.

Alles ist nah in Weingarten

Buchstäblich kurze Wege. Vom Wohnheim in der Brigachstraße sind es nur wenige Minuten zu Fuß an die RWU. Ein Weg, den Lina Löser inzwischen auch schon kennt. Denn das Zimmer im Wohnheim hat sie schon im September bezogen. Zwölf Studenten wohnen dort auf einem Stock. „Aber, dass man sich das Bad nur mit einer anderen Person teilt, finde ich schon angenehm“, sagt Lina.

So kam die Studentin nach Oberschwaben

Doch wie ist die überhaupt hier gelandet? Die Mediendesign-Studentin kommt aus Hausen ob Verena, einem kleinen Dorf bei Tuttlingen. Ihr Abitur hat sie dort im vergangenen Sommer an einem beruflichen Gymnasium mit Schwerpunkt Gestaltung und Medientechnik abgelegt. Mediendesign als Studiengang hat sie folglich gereizt. „Ich wollte nicht nur Werbedesign oder nur Film studieren“, erklärt sie. „Hier ist das übergreifender.“

Weingarten vs. Berlin?

Durch Verwandtschaft kannte sie Weingarten bereits als Hochschulstadt. „Ich habe mich nur hier beworben“, sagt sie.

Wenn es nicht geklappt hätte, wäre ich wahrscheinlich erst einmal reisen oder arbeiten gegangen. Studentin Lina Löser

Doch warum zieht es sie nicht in eine große Unistadt? „Mein Bruder studiert in Berlin“, holt Lina aus. „Da hab ich ein paar Mal in Vorlesungen reingeschnuppert.“ Ihr Fazit: „Das war gar nicht meins.“ In Weingarten hingegen fühlt sie sich wohl. „Ich bin froh, dass es keine Metropole ist.“ Die Unterschiede zu ihrem 800-Seelen-Heimatdorf genießt Lina trotzdem. „Bei uns gibt es nicht mal mehr eine Bäckerei.“ In Weingarten hingegen „gibt es alles, und das sogar fußläufig“.

So läuft der erste Vormittag ab

Fußläufig geht es an diesem Vormittag auch in den „Hörsaal“, der mehr ein Klassenzimmer ist. Der Studiendekan, Professor Klemens Ehret, den im Saal nur alle Klemens nennen, referiert hier im Fotografie-Kurs über verschiedene Kameras. Lina Löser hat ihr Tablet auf dem Schoß. Hier sieht sie nicht nur die Präsentation des Professors, sondern kann sich auch digital Notizen machen. Andere tippen auf dem Laptop, einzelne haben einen Block vor sich.

Nach der Vorlesung steht noch ein Tutorium an. Das heißt, Studenten von höheren Semestern erklären hier den Erstis etwas. Zum Beispiel zur Themenfindung. In Kleingruppen sollen die Erstsemester Mindmaps, also strukturierte Gedankensammlungen, erstellen. Das ist die Aufgabe für den Rest-Vormittag.

Wenn der Dozent Corona hat...

Und damit hat es sich dann auch schon. Denn die Nachmittagsvorlesung fällt aus. Der Dozent hat Corona. Auch wenn es „lecker und sehr günstig ist“, geht Lina Löser nach dem Vormittag nicht in die Mensa. „Ich koche einfach gern selber, und im Wohnheim geht das auch ganz gut“, sagt sie. Und was macht die Mediendesignstudentin mit dem freien Nachmittag? „Ich schnapp’ mir meine Kamera und geh’ raus“, verrät sie. Sie wird Eindrücke vom herbstlichen Weingarten festhalten. Ihre Wahl-Heimat für die nächsten sieben Semester.