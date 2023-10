Tag des Ehrenamts in Weingarten

Ob als Mitglied der Vollversammlung, Mitglied in Arbeitskreisen und Ausschüssen oder als Prüferin oder Prüfer in Aus- und Weiterbildung ‐ über 2.300 Menschen engagieren sich ehrenamtlich in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben und stärken so die regionale Wirtschaft und ganz besonders auch die duale Ausbildung in der Region. Als großes Dankeschön für dieses außergewöhnliche Engagement veranstaltet die IHK Bodensee-Oberschwaben am Donnerstag, 5. Oktober, ab 18 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben in Weingarten den Tag des Ehrenamts.

Im Rahmenprogramm findet sich das Künstlerduo Topas und Helge Thun von „Funny Magic“ ‐ sowie viel Zeit fürs Netzwerken, teilt die IHK mit.