Weingartens Tafelladen Carisatt nimmt seit rund einem Monat wieder kontrolliert neue Kunden auf. Im November 2022 hatten die Ehrenamtlichen einen Aufnahmestopp verhängt, weil sie den Ansturm nicht mehr bewältigen konnten. Womöglich ab September wird die Carisatt für rund ein viertel Jahr geschlossen bleiben, da Umbauten stattfinden. Dennoch sucht der Laden dringend ehrenamtliche Mitarbeiter, vor allem Fahrer, um die Waren abzuholen.

Teilweise haben die Mitarbeiter der Carisatt mit Ankunft der ukrainischen Flüchtlinge 2022 in zweieinhalb Stunden bis zu 90 Kunden bedient, sagt Ehrenamtskoordinatorin Simone Prommer: „Das hat uns völlig überfordert, weshalb wir uns wie viele andere Tafeln auch für einen Aufnahmestopp entschieden haben“. Sie ahnt: Wenn sie beispielsweise dem Sozialamt der Stadt erlauben würde, wieder grenzenlos Tafelausweise zu verteilen, stünden bald erneut bis zu 200 Menschen an einem Tag vor der Tür. Deshalb hat Prommer zunächst nur 35 neue Kontingente ausgestellt.

Ein Multifunktionsraum soll entstehen

Die Carisatt–Chefin schätzt, dass mehr als 90 Prozent der Tafelkunden Migrationshintergrund haben, mehr als 50 Prozent von ihnen seien nach wie vor Ukrainer. In den Sommerferien sei die Situation in der Weingartener Tafel entspannter als sonst, eine Zeit, um sich um die Aufnahme weiterer Ehrenamtlicher zu kümmern. Einige treue Helfer hätten meist aus Altersgründen die Segel gestrichen, deshalb brauche die Carisatt vor allem dringend Fahrer.

Wenn wir da bis September keine bekommen, müssen wir wohl tageweise geschlossen lassen, weil wir die Ware nicht abholen können, so Prommer.

Sie sucht außerdem Mitarbeiter für den Verkauf der Waren. Auch der Mittagstisch Carisina brauche weitere Unterstützung. Ein Team aus zwei Personen sollte einmal pro Monat für den schmalen Geldbeutel kochen, an der Essensausgabe bedürfe es ebenso an Helfern. Im September ist ein Umbau der Räumlichkeiten geplant. Aus zwei Räumen soll einer werden. Dort wird sich der Carisatt–Laden dann zwar ausbreiten können, muss aber alles Inventar in einen abgetrennten Bereich schieben, sobald der Mittagstisch stattfindet. Simone Prommer: „Es ist natürlich mehr Aufwand für uns, aber die künftige Multifunktionalität des Raumes ergibt Sinn“. Ob der Umbau zur angegebenen Zeit wirklich stattfindet, sei allerdings nicht sicher, da er schon für Mai angekündigt und seitdem immer weiter nach hinten verschoben wurde.

Bürger spenden spürbar weniger

Bis dahin holen die Carisatt–Mitstreiter weiterhin nicht verkauftes Obst und Gemüse bei den Supermärkten ab, um sie für wenig Geld im Tafelladen veräußern zu können. Der Aldi in Baienfurt spende beispielsweise fünfmal die Woche, für Prommer „ganz großes Kino“. Es gebe da allerdings auch ein Problem: Es drängen immer mehr Unternehmen und Organisationen auf den Markt, die ebenfalls Lebensmittel retten und dann weiterverkaufen oder verschenken. Die zunächst angespannte Zusammenarbeit mit dem Verein Foodsharing Ravensburg–Weingarten (Ehrenamtliche holen nicht verkaufte Lebensmittel bei den Supermärkten ab und verschenken sie auch an Nicht–Bedürftige) habe sich jedoch deutlich gebessert, wie Prommer betont.

Schwieriger werde es generell beim Thema Trockenwaren wie Mehl, Zucker, Nudeln oder Dosentomaten. Die Regionallager–Mitarbeiter der Tafel fahren immer wieder große Produktionsstätten wie Maggi in Singen an und verteilen die dort erhaltenen Waren dann an die Tafelläden der Region. Von den großen Lebensmittelunternehmen käme seit etwa einem Jahr aber nur noch unregelmäßig Ware. Simone Prommer glaubt, dass viele Supermärkte den großen Unternehmen auch bald abgelaufene Produkte abnehmen, um sie ihren Kunden anzubieten — eben für weniger Geld, aber doch noch mit Profit.

Da Lebensmittel teurer geworden seien, würden die Bürger den Tafeln auch weniger spenden. Das sei spürbar. Mit der immer wiederkehrenden Aktion „Kauf eins mehr“ am 23. September in Zusammenarbeit mit dem Jugendgemeinderat Weingarten, hofft Carisatt auf Spenden–Nachschub, vor allem bei Trockenwaren.

Wer ein Ehrenamt übernehmen möchte, kann sich bei Simone Prommer unter Telefon 0751/7646320 oder per Mail an [email protected]. melden. Weitere Informationen gibt es unter www.weingarten-engagiert.com