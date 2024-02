Student erhält Preis von Tox-Pressotechnik

Zum elften Mal hat Tox-Pressotechnik eine herausragende Studienleistung an der Hochschule Ravensburg-Weingarten gewürdigt. Paul Hecht erhielt den Tox-Applied-Engineering-Award 2023 für seine Bachelorarbeit mit dem Titel „Entwicklung eines strömungsoptimierten Düsenkörpers mithilfe von additiven Fertigungsmethoden“, wie das Unternehmen mitteilt.

Neben der Aus- und Weiterbildung sei der Tox-Pressotechnik die Anerkennung herausragender Studienleistungen ein besonderes Anliegen. Der Preis wird jährlich unter allen Absolventen der Ingenieurwissenschaften der Hochschule Ravensburg-Weingarten ausgelobt. Dem Preisträger wird ein vollfinanzierter Besuch in einer der insgesamt 18 weltweiten Niederlassungen von Tox-Pressotechnik nach eigener Wahl ermöglicht.

Der diesjährige Preisträger hatte sich, betreut von Professor Theresa Breckle und in Zusammenarbeit mit der Firma Aquaflex in Tettnang, in die Herstellung eines strömungsoptimierten Düsenkörpers mithilfe von additiven Fertigungsmethoden. Dieser Körper werde eingesetzt in Papierfertigungsanlagen, zur laufenden Reinigung von papierführenden Teilen mit sehr hohem Wasserdruck.

Die Preisverleihung fand am 20. Februar bei der Tox-Pressotechnik in Weingarten statt. Anwesend waren neben dem Preisträger und seiner Familie auch der Rektor der Hochschule Professor Thomas Spägele, der Hauptgeschäftsführer der IHK-Oberschwaben, Sönke Voss, sowie die Gesellschafter und Geschäftsführer von Tox-Pressotechnik.