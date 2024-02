Stuba-Hocker wollen Plätzler in Weingarten ersetzen

Gespannt schauen hunderte Narren zum Weingartener Rathaus-Balkon hinauf, auf dem der sonst glatt rasierte Oberbürgermeister Clemens Moll mit einem beeindruckenden Bart steht. Er will das Rathaus am Gumpigen Donnerstag vor der Übernahme der Narren bewahren und hat sich kurzerhand zum Zunftmeister der Stuba-Hocker ernannt.

Die neue Zunft, die aus rund 60 Mitarbeitern der Stadtverwaltung besteht, will die Plätzler aufs Altenteil schieben - schließlich haben die sich mit dem Großen Narrentreffen Mitte Januar völlig verausgabt.

Närrische Beschlüsse im ganzen Jahr

„Die Zunftmeisterin Susanne Frankenhauser und der Vizezunftmeister Jens Rall werden ins betreute Wohnen im Neubau des Adolf-Gröber-Hauses eingewiesen“, schallt es darum vom Balkon. Und wenn man schon dabei ist, könnte auch die Geschichtschronik umgeschrieben werden: Die Stuba-Hocker Zunft 348 e. V. mit direkter Abstammung zu den Alamannen sei ab jetzt die älteste Zunft Weingartens. Das Häs weist schonmal deutliche Ähnlichkeiten mit dem der Plätzlerzunft auf.

Moll legt außerdem fest, dass Stadtverwaltung und Gemeinderat künftig das ganze Jahr über närrische Beschlüsse fassen dürfen. Nebenbei hat die Stadtverwaltung auch eine neue Idee, wie die Wassertemperatur des Freibads in Nessenreben wieder steigen könnte. Die Mitglieder der Plätzlerzunft sollen freien Eintritt erhalten, „weil die doch eh alle ins Becken reinpinkeln“.

Geburtstagskind schimpft mit OB

Unter Gejohle und Gesang stürmen die Stuba-Hocker aus dem Rathaus und beschenken die Narren mit Süßigkeiten. Schnell setzt sich jeder auf seinen mitgebrachten Eimer, um dem Hocken alle Ehre zu machen und stimmt das Weingartener Narrenlied an. Das wurde nämlich kurzerhand umgeschrieben. Aus „drum fass mich an und tanz mit mir, greif nur zu“, wurde „drum fasst nichts an, hockt erst mal hin, nur kein Stress“. Dafür fand der Plätzler-Ehrenzunftrat und Geburtstagskind Thomas Gössling deutliche Worte - man habe das Lied versaut. „Drum ka i koin weitera Ton me ertraga, und dir OB goahts jetzt an Kraga.“

Schon stürmten die Narren, allen voran der Narrensamen, das Rathaus, bis Plätzler-Zunftmeisterin Susanne Frankenhauser - nun neben dem neuen Möchtegern-Zunftmeister - ihre Ratsbeschlüsse bekanntgibt. Es werden ihre letzten sein, denn sie wird ihr Amt als Zunftmeisterin dieses Jahr abgeben. Allerdings wohl nicht an den bärtigen Moll. Geschminkt und bebärtet werden die städtischen Mitarbeiter übrigens mittlerweile seit 20 Jahren von Christine Denz-Banholzer aus der Wikinger-Zunft.

Plätzler begnadigen ihre Kritiker

Um die Finanzen der Stadt aufzubessern, so die Idee der Plätzler, könnte Stadtsprecherin Sabine Weisel nochmal bei „Wer wird Millionär?“ mitmachen. Stuba-Hocker-Zunftrat Jens Herbst (an allen anderen Tagen Fachbereichsleiter Planen und Bauen) soll für alle, die ein bezahlbares Quartier suchen, auch eines finden. „Vielleicht bietet sich das Areal des Kaufhauses Real an“, so Frankenhauser.

Ein weiterer Ratsbeschluss richtet sich an die Bürger und Besucher des Großen Narrentreffens. Alle, die die Zunft wegen fehlender Parkmöglichkeiten und Lärmbelästigung in den Sozialen Medien beschimpft haben, würden begnadigt werden. Frankenhauser: „Ihnen wird beim Umzug nach Ravensburg geholfen, da wir in Weingarten den Wohnraum für närrische Leit brauchet.“ Bis Aschermittwoch regieren nun also wieder die Narren die Stadt.