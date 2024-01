Die NcDeluxe Community in Weingarten bezeichnet sich als „Queeren Safe Space“, also einen sicheren Ort für queere Menschen. Dort sind politische Diskussionen jedoch nicht gewollt. Das stößt einem 19-Jährigen, der die Namen „Jona Gold“ und „Obertunte“ nutzt, und einer der bekanntesten Verfechter queeren Lebens in der Region ist, sauer auf.

Er hat Nico Castro von NcDeluxe scharf kritisiert. Der will das nicht auf sich sitzen lassen. Unterstützt wird er vom Ravensburger Verein „Übergang zur Vielfalt“.

Nico Castro aus Weingarten möchte keine politischen Diskussionen in seiner Queer-Community. Es soll um Alltägliches gehen. (Foto: Nico Castro )

„Queer“ gilt als Sammelbegriff für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen.

Castro: „Es soll um alltägliche Dinge gehen“

„Jona Gold“ hält ein queeres Angebot ohne politische Diskussion für absurd. So schreibt er es an Nico Castro. Wenn er was bewegen wolle, solle er sich politisch engagieren. Eine schlechte Kopie vom Queer-Treff brauche man nicht.

Nico Castro versteht die Anfeindungen nicht und sagt: „Wir müssen nicht in die Politik gehen, um uns als queere Gemeinschaft zu vernetzen. Es soll bei uns um alltägliche Dinge gehen.“

Um politische Belange würde sich bereits der Ravensburger Verein „Übergang zur Vielfalt“ kümmern. Die NcDeluxe Community mit mittlerweile 90 Mitgliedern wolle eben kein Erweiterungsangebot dieses Konzepts bieten. Der 21-Jährige Nico Castro und seine Kollegen betreiben stattdessen alle zwei Wochen montags einen Treffpunkt in Form einer Bar im Haus der Familie in Weingarten. In der Regel würden fünf bis zehn Leute kommen.

Sicheres, queeres Umfeld

Das meiste geschieht aber online. Menschen aus ganz Deutschland chatten laut Castro bei NcDeluxe in einem sicheren Umfeld. Es gebe die Gelegenheit, sich mit anderen queer empfindenden Menschen zu unterhalten, Freundschaften zu schließen und gemeinsam eine entspannte Zeit zu verbringen.

Der Verein „Übergang zur Viefalt“, in dem Castro auch Mitglied ist, betrachtet ein politisches Engagement als ein Kann, aber kein Muss. „Es wäre ein Fehlschluss zu denken, dass mit dem Queer-Sein einer Person automatisch auch eine bestimmte politische Einstellung einhergeht“, schreibt Leon Fischer, Vorstand des Vereins. Manchmal solle ein queerer Treff einfach nur ein sicherer Ort sein, bei dem ein Mensch nicht auffalle oder sich erklären müsse, zum Beispiel für eine Partnerschaft oder die eigenen Pronomen.

Politik ist nicht alles

Wenn alle Treffen dieselben Ziele, Verhaltensregeln und Angebote voraussetzen, so Fischer „würden sie die Vielschichtigkeit unserer Community ignorieren und nur einen kleinen Teil der queeren Lebensrealität ansprechen“. Politisch engagierte Gruppen wie der Verein „Übergang zur Vielfalt“ in der Region seien wichtig, aber eben nicht alles.

Der Verein werde mit der NcDeluxe Community künftig bei Projekten und Angeboten eventuell zusammenarbeiten. Oberschwaben als Einzugsgebiet sei nicht groß genug, um sich Konkurrenzdenken und Parallelstrukturen leisten zu können. Vielmehr müssten sich queere Gruppierungen vernetzen, um „wirklich positive Veränderung in unsere Region zu bringen“, sagt Leon Fischer.

„Jona Gold“ meldete sich auf Anfrage von Schwäbische.de nicht zurück.