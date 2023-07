Streetart von Luis Schaefer verschönert den Skatepark Weingarten

Es ist immer erfreulich, wenn öffentliche Räume mit Kunst bereichert werden, insbesondere wenn junge Künstler die Möglichkeit erhalten, sich zu präsentieren. Luis Schaefer aus der Region hat im Auftrag des Teams Jugendarbeit Weingarten ein großformatiges Graffiti für den Skatepark in der Abt–Hyller–Straße geschaffen. Es trägt dazu bei, den Skatepark zu einem noch attraktiveren Ort für Skater und Kunstliebhaber gleichermaßen zu machen. In der Vergangenheit hatte der Künstler bereits an verschiedenen Projekten der Stadt Weingarten teilgenommen. Sein Stil zeichnet sich durch sehr farbenfroh gestaltete Großflächen aus, die von Skate– und Hip–Hop–Kultur inspiriert sind (Foto: Luis Schaefer). Weitere Werke können auf dem sozialen Netzwerk Instagram @flypaint501 gesehen werden.