Straßenbauarbeiten in der Gerberstraße und Schmidgasse

In der Gerberstraße und der Schmidgasse kommt es rund um die Ostertage zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

In der Gerberstraße werden ab Dienstag, 26. März, bis Dienstag, 2. April, Straßenbauarbeiten durchgeführt. Hierfür muss die Gerberstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Während der Osterfeiertage von Karfreitag bis Ostermontag kann die Gerberstraße jedoch befahren werden.

Ebenso finden in der Schmidgasse am Mittwoch, 3. April, Kanal- und Straßenbauarbeiten statt. An diesem Tag ist die Zu- und Ausfahrt aus der Schmidgasse nicht möglich. Die Arbeiten sollen jedoch bis Mittwochabend abgeschlossen sein. Witterungsbedingt können sich diese Baumaßnahmen jedoch auch noch verschieben.