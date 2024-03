Marco Akuzun, Sternekoch der Syrlin-Speisewelt, wird Weingarten Ende Juni nach drei Jahren verlassen. Das hat vor allem private Gründe. Es gibt wohl einen Nachfolger für die beiden Restaurants an der Ravensburger Straße, ob der auch einen Stern hat, ist allerdings noch nicht bekannt.

Marco Akuzun, der aus Friedrichshafen stammt, wird nach Stuttgart zurückkehren. Dort hat er vor seiner Zeit in Weingarten elf Jahre lang im „restaurant top air“ am Stuttgarter Flughafen gearbeitet, hat 20 Jahre Sternegastronomie-Erfahrung.

Das erste Mal habe ich während der Corona-Pandemie darüber nachgedacht und mir fiel auf, dass ich fast glücklicher war, als ich weniger hatte. Das liegt vor allem daran, dass mir die Zeit für alles außer der Arbeit fehlt. Marco Akuzun

Auch für sein Restaurant Markos in der Syrlin Speisewelt (sein anderes Lokal im selben Gebäude heißt Kostbar) hat er sich im vergangenen Jahr erneut einen Stern erkocht.

Die Zeit fehlt für alles - außer Arbeit

Damit soll jetzt Schluss sein - Akuzun und seine Frau Nadine wollen aus der Gastronomie aussteigen. „Das erste Mal habe ich während der Corona-Pandemie darüber nachgedacht und mir fiel auf, dass ich fast glücklicher war, als ich weniger hatte. Das liegt vor allem daran, dass mir die Zeit für alles außer der Arbeit fehlt“, sagt der 42-Jährige.

Er stehe häufig bis nachts um 1 Uhr in der Küche, habe kaum Zeit für Freunde oder andere Freizeitaktivitäten. Der Stichpunkt Freunde ist einer, weshalb Akuzun Weingarten verlassen möchte.

Es gelang ihm nicht, sich in der Region einen Freundeskreis aufzubauen. Er sagt: „Ich habe das Gefühl, nie wirklich angekommen zu sein und fühle mich daher auch nicht richtig wohl.“

Ich habe das Gefühl, nie wirklich angekommen zu sein und fühle mich daher auch nicht richtig wohl. Marco Akuzun

Es seien zudem viele Dinge passiert, die ihn als abergläubigen Menschen zu der leisen Überzeugung brachten: Es hätte nicht sollen sein. Angefangen mit dem plötzlichen Tod seines Hundes, als sich die Speisewelt im Bau befand. Dennoch falle ihm der Abschied nicht leicht - zu vielen Stammgästen habe er eine gute Beziehung aufgebaut, in das ganze Projekt Speisewelt sei sein Herzblut geflossen.

Marco Akuzun plant Privat-Catering

Doch die Entscheidung steht, am 22. Juni ist sein letzter Arbeitstag. Welchen Job er in Stuttgart machen wird und in welche Wohnung das Paar zieht, das weiß er noch nicht und langsam wird die Zeit knapp. Außerdem sucht er eine Arbeitsstelle, auf die er seinen jetzigen Hund mitnehmen kann.

Die Finger komplett vom Kochen weglassen, kann er allerdings nicht. Mit Nadine Akuzun möchte er ein Privat-Catering aufbauen, um nebenher am Wochenende bei Gästen und Freunden zu besonderen Anlässen für bis zu 20 Personen zu Hause zu kochen. „So kann ich noch meiner Leidenschaft nachgehen, wenn ich mir auch keinen Stern mehr erkochen kann. Aber ich muss mir nichts mehr beweisen“, so Akuzun.

Die Syrlin Speisewelt wird mit einem neuen Küchenchef weiterleben. Dafür sorgt Akuzuns Teilhaber von der ersten Stunde an, Albert Wasmeier, ehemaliger Geschäftsführer und nun im Aufsichtsrat der Rafi GmbH in Berg. Es soll auch schon einen Kandidaten geben, den Akuzun aber noch nicht kenne. Sicher ist: Alle Gutscheine bleiben bestehen und können auch nach dem Juni eingelöst werden.

Es gibt einen neuen Küchenchef

Den Standort in Weingarten hält Marco Akuzun für gut. Nach der Eröffnung habe das Geschäft gebrummt, durch den Krieg zwischen der Ukraine und Russland sei es aber stark eingebrochen. „Das war nicht lustig, aber immerhin mussten wir niemanden in Kurzarbeit schicken“, so der Küchenchef.

Danach ging es wieder bergauf, doch Personalengpässe machten das Arbeiten schwierig. Akuzun musste die Öffnungszeiten verkürzen, derzeit können die Gäste in seinen Restaurants von Mittwoch bis Samstag essen gehen.

Der Koch sagt: „Unter der Woche dürften ruhig mehr Gäste kommen, am Wochenende ertrinkt man dafür in Anfragen. Ganz besonders ruhig ist es zur Fasnet.“ Auch er musste die Preise nach der Mehrwertsteuererhöhung von 19 Prozent zu Jahresbeginn leicht anheben.

Laut der Restaurant-Rangliste befindet sich das Weingartener Sternelokal Markos auf Platz 18 in Baden-Württemberg und Platz 77 in ganz Deutschland.

Das einzig weitere Restaurant mit Stern in der Region - das Schattbuch in Amtzell - liegt deutschlandweit auf Platz 190. Für die Ranglisten werden nach Angaben des Gourmet-Portals die wichtigsten Restaurantführer und deren Bewertungen ausgewertet.