Stefanie Raaf kehrt zum TV Weingarten zurück

Es ist noch gar nicht so lange her, als Stefanie Raaf am 22. April am Rande des letzten Heimspieltages ihrer Landesliga–Handballerinnen der SG Argental offiziell kommuniziert hat, eine Pause als Handballtrainerin einzulegen. Drei Monate später ist bei und in den Gedanken der Trainerin allerdings der Entschluss gereift, doch sofort wieder eine neue Aufgabe anzunehmen. Bei der ersten Damenmannschaft des TV Weingarten in der Handball–Bezirksliga wird Raaf Teil des neuen Trainerteams.

Zusammenarbeit mit einigen Ex–Mitspielerinnen

Ob diese Entscheidung eine Art Rücktritt vom Rücktritt ist, kann man von außen nicht so recht beurteilen, doch eine kleine Überraschung ist der Entschluss der 42–jährigen Sportpsychologin dann doch. Schließlich hatte sie auch im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ am letzten SGA–Heimspieltag in der Tettnanger Carl–Gührer–Halle Ende April deutlich gemacht, nach vier nicht ganz einfachen Jahren aufgrund der Corona–Pandemie dringend eine Pause machen zu wollen. Auch, weil sich die Mutter einer kleinen Tochter beruflich veränderte und beispielsweise regelmäßig in die Schweiz pendelt.

Für den TV Weingarten war das dennoch kein Grund, es nicht einfach mal zu versuchen und bei Stefanie Raaf anzufragen. Schließlich hatte sie jahrelang in Weingarten gespielt und den TVW als Kapitänin einst von der Württembergliga sogar in die Baden–Württemberg–Oberliga geführt. Unter anderem mit Julia Hilebrand, die inzwischen mit Tim Baur das Vorstandsteam bei der Handballabteilung des TV Weingarten bildet. „Wir beim TVW freuen uns natürlich sehr, dass Steffi sozusagen zu uns zurückkehrt. Sie wird Teil unseres neuen Trainerteams werden und ich glaube, dass der Faktor Team genau das Ausschlaggebende dafür ist, warum wir Steffi überzeugen konnten“, meint Hilebrand.

Die Tochter kramt das Taktikboard hervor

Raaf wird mit dem bisherigen Trainer der zweiten Damenmannschaft, Stefan Franz, und Torwarttrainerin Nicole Spänle ein gleichberechtigtes Trainerteam bilden. Auch mit Spänle hat Raaf im TVW–Trikot schon zusammengespielt. „Dieses Modell gibt Steffi die Möglichkeit, so einzusteigen, wie es ihre zeitliche Kapazität zulässt. Wir haben da eine gemeinsame Lösung gefunden, über die wir alle sehr glücklich sind“, sagt Hilebrand.

Dass Stefanie Raaf tatsächlich sofort wieder einsteigt, hat der TV Weingarten übrigens auch ihrer kleinen Tochter zu verdanken. „Weingarten war schon immer eine Herzensangelegenheit für mich und der Kontakt ist über all die Jahre ohnehin nie abgerissen“, sagt Raaf. „Ich musste in letzter Zeit oft an Handball denken und als Lotta immer wieder mein Taktikboard hervorgekramt hat und mich fragte, wann ich endlich wieder mit ihr in die Halle gehe, da war es erst recht um mich geschehen.“ Die TVW–Frauen hatten sich nach einer sehr schwierigen Saison freiwillig aus der Verbandsliga zurückgezogen und werden in der neuen Saison nur noch in der Bezirksliga an den Start gehen und dort einen Neuanfang machen. „Ich freue mich sehr darauf, in Weingarten etwas zu entwickeln und mitgestalten zu können“, meint Raaf. „Wer mich kennt, der weiß, dass mir nicht nur die Spielerinnen, sondern insbesondere auch die Menschen dahinter enorm wichtig sind.“

Nette Worte zum Abschied von der SG Argental

Zwischen dem TV Weingarten und Raafs Ex–Team SG Argental hatte es in der jüngeren Vergangenheit einige Testspiele gegeben. Man verlor sich also nie komplett aus den Augen. Und selbst bei der SGA freut man sich für Raaf mit. „Sie hat mich gleich darüber informiert und ich freue mich sehr für sie“, sagt die SGA–Vorsitzende Corina Günthör. „Die Aufgabe in Weingarten passt einfach sehr gut in ihre aktuelle Lebenssituation. Ich habe ohnehin nicht an eine lange Handballpause bei ihr geglaubt. Ich wünsche ihr dort viel Spaß und hoffe, dass die Weingartener Mädels Steffis Ratschläge und ihren wertvollen Input einsetzen und entsprechend gut umsetzen können.“

In Weingarten hätte bestimmt niemand etwas dagegen. Das klare Ziel der TVW–Spielerinnen ist der direkte Aufstieg in die Landesliga. Die neue Saison startet voraussichtlich Ende September.