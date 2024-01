Stadt sucht Zeugen für Vandalismus

Kurz vor Weihnachten haben Unbekannte mehrere rote Kübel mit Adventsschmuck in der Innenstadt so stark beschädigt, dass sie abgebaut werden mussten. Das teilt die Stadt Weingarten mit. Die Initiative „Lebendiges Weingarten“ und die Stadtverwaltung rufen Zeugen dazu auf, sich zu melden.

Vier der Töpfe des Kräutergartens in der Karlstraße seien offenbar mutwillig mit Füßen getreten und teils aus ihrer Verankerung an der jeweiligen Laterne gerissen worden. Mindestens ein Kübel sei so kaputt, dass er ersetzt werden muss. Die anderen könnten vielleicht aufwendig repariert werden.

Die Stadt und die Initiative „Lebendiges Weingarten“ äußern Unverständnis über diesen Vandalismus und bedauern nach eigener Aussage, dass immer wieder Pflanzentöpfe zerstört oder als Abfalleimer missbraucht werden.

Wer am Abend des 21. oder in der Nacht zum 22. Dezember etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der örtlichen Polizei, bei den Ehrenamtlichen unter der Mailadresse [email protected] oder bei der städtischen Referentin für Bürgerschaftliches Engagement unter 0751/405-107 zu melden.

Die Initiative teilt außerdem mit, dass sie sich weiterhin über finanzielle Unterstützung über das Spendenkonto bei der Stadt (IBAN: DE78 6505 0110 0086 5002 70, Verwendungszweck: Lebendiges Weingarten) freue.