Sprechtag für Freiberufler in der Region Bodensee-Oberschwaben

Gemeinsam mit dem Institut für Freie Berufe (IFB), das langjährige Erfahrung in der Beratung von Freiberuflerinnen und Freiberuflern hat, bietet die IHK Bodensee-Oberschwaben einen kostenfreien Sprechtag an.

Freiberuflichen Existenzgründerinnen und Existenzgründern wird eine kompetente Beratung zur Klärung individueller Fragen geboten. Das IFB berät und informiert über die Besonderheiten der Niederlassung in einem freien Beruf, die Bestimmungen der Freiberuflichkeit und allgemeine Fragen der Gründung einer selbstständigen freiberuflichen Tätigkeit. Der nächste Sprechtag findet am Donnerstag, 9. November, von 9 bis 17 Uhr bei der IHK in Weingarten statt.

www.ihk.de/bodensee-oberschwaben