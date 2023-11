Wenn ein Fußballspiel nur 60 statt 90 Minuten läuft, ist etwas passiert. Das war am vergangenen Sonntag in Weingarten der Fall. Der Grund für den Abbruch des U17-Spiels: Der Schiedsrichter wurde von Fans bedroht. Jetzt soll ein Spielgericht entscheiden.

So kam’s zum Spielabbruch

Es war ein B-Jugendspiel des SV Weingarten gegen den SV Zimmern, bei dem es zu den Ausschreitungen kam. Zuerst hatte der „SWR“ darüber berichtet. Wie diese Ausschreitungen genau aussahen, ist vom Württembergischen Fußballverband (WFV) nicht zu erfahren. Ein Sprecher sagte auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ lediglich, dass es sich dem Bericht des Schiedsrichters zufolge um „verbale Bedrohungen vom Spielfeldrand“ aus gehandelt haben soll. Unter den Spielern habe es keine Ausschreitungen gegeben.

„Es geht hauptsächlich um das, was rund um den Platz war“, erklärt der Sprecher. Von welcher Fanseite das ausging, will er nicht sagen. „Uns liegt ein detaillierter Bericht des Schiedsrichters vor. Er hat das im Detail sehr gut beschrieben“, so der WFV-Pressereferent. Herausgegeben werde dieser Sonderbericht aber nicht. Der Grund: „Es läuft ein Sportgerichtsverfahren.“

Was bis zur Entscheidung des Sportgerichts passiert

Wie läuft das ab? Seinen Anfang nehme so ein Verfahren in der entsprechenden Erstmeldung des Schiedsrichters, dass er das Spiel vorzeitig abgebrochen hat und warum. Dann folge der Sonderbericht aus der Sicht des Schiedsrichters. Im tatsächlichen Sportgerichtsverfahren haben dann beide Parteien ‐ sprich in dem Fall der SV Weingarten und der SV Zimmern ‐ die Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben. In dem folgenden Urteil des Sportgerichts geht es zunächst um die Frage, wie das Spiel gewertet wird.

Wenn die Gründe für den Spielabbruch einer Partei eindeutig zuzuschreiben sind, wird das Spiel für die andere Partei gewertet, so ein WFV-Sprecher.

Ist das nicht klar herauszufinden, kann das Spiel auch neu angesetzt werden. „Darüber hinaus kann es eine Strafe, etwa eine Geldstrafe oder eine Spielsperre geben.“

Abbrüche sind selten, werden aber mehr

Dass Fußballspiele abgebrochen werden, ist zwar selten ‐ aber die Abbrüche im Amateurfußball nehmen zu. Das bestätigen Zahlen des DFB. In der Saison 2021/22 haben die Schiedsrichter 911 Spiele in Deutschland aufgrund von Gewalt- oder Diskriminierungsvorfällen vorzeitig beendet. Noch nie mussten so viele Spiele in einer Saison abgebrochen werden. Allerdings liegt der prozentuale Anteil der abgebrochenen Spiele im Vergleich zu allen Spielen nur bei 0,075 Prozent ‐ dennoch ein Höchststand. Umgerechnet bedeutet es, dass im Schnitt jedes 1339. Spiel in der vergangenen Saison abgebrochen wurde. Etwa die Hälfte aller Spielabbrüche ist dabei auf einen Angriff gegen den Schiedsrichter zurückzuführen.

Das sagt der SV Weingarten

Beim SV Weingarten hält man sich indes bedeckt, was den Vorfall am vergangenen Wochenende angeht. Der erste Vorsitzende des Vereins, Markus Holletzek, sagte auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“, dass er sich vorerst nicht dazu äußern wird und andere Verantwortliche im Verein das genauso handhaben würden. „Wir warten ab, bis das Sportgerichtsverfahren ein Ergebnis hat“, erklärt der Vereinschef. Und er rechnet damit, dass es schnell geht. „In drei bis fünf Tagen wissen wir mehr“, sagt Holletschek. Dann werde der SV Weingarten auch Stellung beziehen.