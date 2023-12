Seit rund 20 Jahren leiht Maximilian Hehl seine Schafe der Stadt Weingarten aus, damit deren Nikolausmarkt ein Stück niedlicher wird. Zwei Mutterschafe und ein wenige Wochen altes Lamm werden vom 7. bis 10. Dezember auf dem Löwenplatz zu sehen sein. Außerdem: 44 Hütten mit allerlei Essen, Trinken und Kunsthandwerk werden zum 43. Mal aufgestellt. Und: Der Nikolaus wird auch wieder dabei sein.

Schafe sind erst schüchtern, tauen dann auf

Mit ausreichend Platz, viel Stroh, einer eigenen Hütte und einem Zaun sind die drei namenlosen Schäflein auf dem Nikolausmarkt gut untergebracht. Jeden Tag schaut ihr Eigentümer Maximilian Hehl aus Baienfurt bei ihnen nach dem Rechten.

Am Anfang sind sie immer noch etwas schüchtern, gewöhnen sich aber schnell an die Menschen, die am Zaun stehen. Oft lassen sie sich dann auch streicheln, sagt er.

Nur füttern sollte man sie nicht, weil viele Menschen nicht wissen, was dem Schafsmagen schaden könnte. Bei Hehl bekommen sie Gras und Heu, wiegen im Schnitt 60 Kilogramm. Die drei sind eine Mischung aus Merino und Bergschaf.

„Wenn es ihnen zu viel wird mit den Leuten, können sie in ihr Häuschen gehen, in dem sie auf dem Nikolausmarkt auch übernachten“, so der 63-jährige Hehl. Auch zu Hause haben die insgesamt vier Schafs-Damen viel Auslauf auf Wiesen, auf denen sie den ganzen Sommer über stehen. Nach den Märkten - sie werden auch bei den Baienfurter Adventsabenden kurz vor dem 3. Advent zu sehen ein - kommen sie in den Stall auf den Hof von Hehl. Auch dort können sie auf die Obstwiese, befinden sich in guter Gesellschaft, mit ein paar Rindern, drei Pferden, Geflügel und Katzen.

Früher standen Tiere auf der Schafswiese

Früher hatte der Mann, der wie schon seit Vater nebenher Landwirtschaft betreibt, rund 15 Schafe, die auf der sogenannten Schafswiese - eigentlich Äußere Halde/Trauben - in Weingarten standen. Seitdem hat er die Anzahl der Schafe stark reduziert, will nun Stück für Stück mit einem Teil der Tierhaltung aufhören. Denn: So ein Schaf macht Arbeit. Im Frühjahr müssen sie geschoren werden, sie brauchen regelmäßig Wurmkuren und auch ihre Klauen müssen geschnitten werden.

Bis dahin aber ist Maximilian Hehl zufrieden damit, wenn sich die Besucher, vor allem die Kinder, über die Tiere freuen. Das sei auch der Grund gewesen, warum er vor rund 20 Jahren beschlossen hatte, die Anfrage der Stadt Weingarten nach Schäfchen für den Nikolausmarkt zu bejahen.

Neue Standbetreiber zeigen sich

Ebenfalls um die Schafe und auch um die ganzen Hütten kümmert sich Marktmeister Hans Westner, auch „Hansi“ genannt. Das teilt das Stadtmarketing Weingarten mit. 44 Hütten und Stände wird es geben. Viele Standbetreiber seien altbekannt, es gebe aber auch neue. Die Landesgartenschau Wangen sowie die AOK werden dieses Jahr vertreten sein. Elisa Fischer vom Stadtmarketing sagt: „Ebenso dabei sind Rolling Burrito und Steven Epp, der unter anderem gedrechselte Weihnachtsdeko sowie Zirbenholzprodukte anbietet“.

Fischer freut sich besonders auf die kulinarischen Angebote von Vereinen und Imbissbetreibern. Und auf den Glühwein. Mit ihren heimischen Spezialitäten seien beispielsweise Weingartens vier Partnerstädte Burgeis, Grimma, Mantua sowie Bron dabei. Elf Standbetreiber bieten Geschenkartikel, Weihnachtskrippen, Selbstgenähtes und Gebackenes. Mit der THW-Jugend können Besucher am Freitag übrigens von 17 bis 20 Uhr Stockbrotbacken.

750 volle Nikolaussäckchen für die Kinder

Für die Kinder wird sicherlich der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht am Samstag um 14.30 Uhr eine große Rolle spielen. Ralf Kees (seit mehr als 30 Jahren der Nikolaus) und seine Frau Manuela haben rund 750 Nikolaussäckchen für die Kinder befüllt. Gesponsert sind die Inhalte vom Stadtmarketing und werden an die Kindergartenkinder verteilt, die gruppenweise auf der Bühne gesungen und ihre Sprüche aufgesagt haben.

Am Donnerstag, 7. Dezember, um 17.30 Uhr wird Oberbürgermeister Clemens Moll den Markt eröffnen. Mit dabei ist das Bläserensemble des Musikvereins Weingarten und ab 18.30 Uhr „Simona“ mit ihrer Schlagerweihnacht.

Einen Tag später spielt die Liveband „fivePack“, nämlich am Freitagabend ab 18 Uhr. Die „Caribbean Steelband Kolibris“ übernehmen das Bühnenprogramm am Samstagabend ab 17 Uhr.

Der Nikolausmarkt in Weingarten hat von Donnerstag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr auf, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Almhütte am Stadtgarten wird bis 23. Dezember betrieben. Samstags können Besucher in der gesamten Innenstadt kostenfrei parken. Außerdem: Nach drei Jahren zum findet der Ho-Ho-Hochschulweihnachtsmarkt wieder statt – und zwar am 12. und 13. Dezember von 15 bis 22 Uhr.